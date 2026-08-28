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„Este o minune la Ministerul Apărării”. Radu Miruță vorbește despre prețul doborârii dronelor: În câteva săptămâni am putea trage în ele de la sol

Ministrul Apărării anunță că, în câteva săptămâni, militarii ar putea doborî dronele care pătrund în spațiul aerian al României direct de la sol. Radu Miruță a vorbit despre progresele pe care le-a făcut Armata Română în ultimul timp.
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Coralia Frigea
28 aug. 2026, 12:46, Social
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După ce locuitorii din sud-estul țării au început să primească din ce în ce mai multe avertismente RO-Alert care îi atenționează că pot cădea obiecte din cer, iar Armata anunță din ce în ce mai frecvent că a doborât drone intrate ilegal în spațiul aerian al României, Radu Miruță anunță ce progrese a mai făcut Ministerul Apărării.

Ministrul Apărării spune vineri, 28 august, că Armata Română ar putea în curând să doboare aceste drone de la sol, fără a mai fi nevoie să ridice avioanele F-16 și să tragă cu rachete, acțiune care prezenta costuri ridicate.

„Se întâmplă lucruri acolo. Să nu credeți că am început să dăm drone pentru că într-o zi a venit vineri și era post. Și s-a întâmplat asta pentru că de vreo patru luni de zile în tăcere, cu eșecuri, a fost o preocupare permanentă”, a declarat Miruță, într-un interviu acordat Adevărul.

Ce „mai mișcă” la Ministerul Apărării

Radu Miruță a prezentat progresele de la ministerul pe care îl conduce, dar nu a ezitat să critice dur social-democrații care s-au ocupat anterior de apărare.

„Tura asta se produce în România și se mișcă lucruri în România pentru producție. Deci shopping s-a făcut demult. Acum se fac lucruri. Pe ce s-a întâmplat, dacă vreți cu cei de la PSD în România, avem copaci în fabrici de armament. Pe ce se întâmplă acum prin SAFE, aducem linii de producție, aducem licențe și aducem capabilități noi undeva unde picase tencuiala”, a declarat ministrul Apărării.

Drone doborâte de la sol, „minunea” din MApN

Miruță a anunțat un termen în care ne putem aștepta să vedem drone doborâte de la sol, și anume în câteva săptămâni.

„Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șansele să mai dăm în anumite situații și de la sol. Pentru că știu ce se întâmplă în Ministerul Apărării, știu ce am făcut la Ministerul Apărării și vă și spun în avans că sunt șanse foarte mari ca pe ceea ce am făcut, fără să cumpărăm altceva, să reușim să dăm și de la sol”, a explicat Miruță.

Ministrul a vorbit și despre avantajele și dezavantajele tehnicilor de înlăturare a amenințărilor care pătrund pe teritoriul României, dar și despre dificultățile cu care se confruntă armata: „Este o minune care se întâmplă în aceste zile la Ministerul Apărării”.

„S-a intrat la nivel de bit, de a extrage date din anumite capabilități care nu au fost gândite de producători să lucreze așa, să le luăm, practic, o funcționalitate a acestui telefon care funcționează doar în telefonul ăsta, să o punem pe masă și să o facem utilă pentru un alt telefon de la un alt producător care înainte nu vorbea, pentru a mări randamentul cu care putem să-i interceptăm și să identificăm aceste drone”, a prezentat oficialul.

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