Peste 100 de veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină

Focarele au fost confirmate în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Peste 355.000 de animale, în aria operațiunii

Dispozitivul mobilizat în Tulcea include peste 100 de medici veterinari, printre aceștia aflându-se și directorii executivi ai direcțiilor sanitar-veterinare din Olt, Dolj, Ialomița, Dâmbovița și Vaslui. Acțiunea beneficiază și de sprijinul Poliției și Jandarmeriei.

Operațiunea vizează monitorizarea efectivului de animale înregistrat în județ, respectiv 355.212 capete. Dintre acestea, 301.270 sunt ovine și 53.942 sunt caprine.

Numărul nu reprezintă animale confirmate cu boala, ci efectivele vizate de acțiunile de monitorizare și control epidemiologic.

Controale în ferme și verificarea circulației animalelor

Planul de intervenție este structurat pe trei direcții principale.

Medicii veterinari verifică animalele direct în exploatații, precum și documentele de identificare și înregistrare. Este analizat și istoricul deplasărilor animalelor, pentru stabilirea eventualelor legături epidemiologice între ferme.

O atenție specială este acordată centrelor de colectare din zonele de protecție și supraveghere. Acestea sunt considerate puncte cu risc ridicat de transmitere din cauza concentrării unui număr mare de animale.

În paralel, au fost intensificate controalele în trafic. Echipele sanitar-veterinare și polițiștii verifică transporturile pentru a identifica eventuale deplasări neautorizate de ovine și caprine, animale fără elemente de identificare sau transporturi fără documentele necesare pentru stabilirea trasabilității.

ANSVSA: Trebuie întrerupt lanțul de transmitere

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, afirmă că principala prioritate este izolarea rapidă a virusului prin controlarea strictă a circulației animalelor.

„Identificarea sursei, a traseului și a destinației fiecărui efectiv de ovine și caprine reprezintă singura metodă eficientă de a întrerupe lanțul de transmitere”, a declarat șeful ANSVSA.

Potrivit acestuia, verificările sunt menite și să protejeze fermele care respectă normele de biosecuritate de riscurile generate de comerțul ilegal și de deplasările clandestine ale animalelor.

Autoritatea avertizează că, atunci când sunt constatate încălcări ale legislației sanitar-veterinare, vor fi aplicate sancțiuni și restricții.

Restricțiile vor rămâne în vigoare până la stingerea focarelor

ANSVSA le solicită crescătorilor să raporteze orice suspiciune de boală și să respecte măsurile impuse pentru circulația animalelor.

Autoritatea avertizează că neraportarea suspiciunilor, lipsa crotaliilor și încălcarea restricțiilor de circulație pot contribui la răspândirea virusului și pot îngreuna operațiunile pentru eradicarea focarelor.

Măsurile de supraveghere și restricțiile vor fi menținute în zonele considerate cu risc epidemiologic până când focarele vor fi declarate oficial stinse și situația sanitar-veterinară se va stabiliza.