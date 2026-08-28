Apa și canalizarea se scumpesc în București. Primăria promite investiții de peste 520 de milioane de euro

Din suma totală destinată investițiilor, 300 de milioane de euro ar urma să fie asigurate de Apa Nova. Proiectul a fost aprobat vineri, în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, dar și pentru lucrări menite să reducă riscul de inundații în București, a anunțat Primăria Capitalei.

Dezvoltarea orașului și problemele sistemului de canalizare în timpul ploilor torențiale impun investiții în infrastructură, susțin reprezentanții Primăriei Capitalei. Potrivit acestora, aproximativ 80% din suprafața Bucureștiului este impermeabilă sau semi-permeabilă, favorizând acumularea rapidă a apei.

„A crescut destul de mult Bucureștiul, sistemul de canalizare nu mai face față, ați văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă. Vor fi investiții pe următorii 10 ani. Dar dacă nu luăm acum aceste decizii, Bucureștiul va fi în aceeași situație. E esențial pentru un sistem de canalizare pus la punct”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Rețelele vechi și zonele inundabile, printre priorități

Programul de investiții include reabilitarea marilor colectoare, unele cu o vechime de peste 80 de ani, și construirea unor bazine de retenție care să preia cantitățile mari de apă în timpul ploilor foarte puternice.

Sunt prevăzute și intervenții în zonele în care configurația terenului favorizează acumulările de apă, precum și realizarea unor sisteme separate prin care apa de ploaie să fie evacuată direct în receptorii naturali, acolo unde este posibil.

Alte lucrări vizează modernizarea rețelelor vechi din centrul și zona istorică a Capitalei și creșterea capacității acestora în cartierele care s-au dezvoltat puternic în ultimii ani.

Străzile nu se vor sparge de mai multe ori

Primăria Capitalei spune că lucrările la rețelele de apă și canalizare vor fi coordonate cu cele la străzi, liniile de tramvai și sistemul de termoficare, astfel încât aceeași zonă să nu fie spartă de mai multe ori.

Programul de investiții se va derula pe o perioadă de 11 ani și a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București.