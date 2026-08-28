Weekend cu vreme frumoasă în București. ANM anunță temperaturi de până la 29 de grade

De vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 9:00, vremea va deveni frumoasă în Capitală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 12…15 grade.
Sâmbătă, de la ora 9:00 până la ora 18:00, vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade.
Pentru municipiul București nu vor fi în vigoare, în intervalul vineri, ora 10 – sâmbătă, ora 18, mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.