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Vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM a emis cod galben pentru rafale de 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile vineri și până sâmbătă. Rafalele vor ajunge la 70 km/h în mai multe regiuni.
Vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM a emis cod galben pentru rafale de 70 km/h
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
28 aug. 2026, 10:08, Social
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ANM a emis două avertizări cod galben pentru intensificări ale vântului, care vizează mai multe regiuni ale țării începând de vineri.

Prima avertizare este valabilă vineri, între ora 10:00 și ora 20:00, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

A doua avertizare intră în vigoare vineri, la ora 20:00 și este valabilă până sâmbătă, la ora 18:00, în județul Caraș-Severin.

În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

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