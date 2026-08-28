Vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM a emis cod galben pentru rafale de 70 km/h

ANM a emis două avertizări cod galben pentru intensificări ale vântului, care vizează mai multe regiuni ale țării începând de vineri.

Prima avertizare este valabilă vineri, între ora 10:00 și ora 20:00, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

A doua avertizare intră în vigoare vineri, la ora 20:00 și este valabilă până sâmbătă, la ora 18:00, în județul Caraș-Severin.

În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.