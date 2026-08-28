Cum va fi vremea în România până la sfârșitul lui septembrie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pe patru săptămâni pentru perioada 31 august – 28 septembrie 2026. Vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi peste normal aproape tot intervalul. Ploile vor varia de la o regiune la alta.

În săptămâna 31 august – 7 septembrie, aerul va fi mai cald decât normal în vest și sud-vest. Local, abaterea se resimte și în centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor apropia de mediile multianuale. Ploile vor fi excedentare în nord-est și local în centru. În rest, valorile se apropie de normal, cu un ușor deficit posibil în vest.

Săptămâna următoare, 7-14 septembrie, aduce temperaturi peste normal tot în vest și sud-vest. Restul țării rămâne în limite obișnuite. Precipitațiile vor fi deficitare în vest, sud-vest și centru, iar în celelalte regiuni se vor apropia de normal.

Pentru intervalul 14-21 septembrie, temperatura medie va depăși normalul climatologic în toată țara. Regimul pluviometric se va situa în jurul valorilor specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.

Ultima săptămână analizată, 21-28 septembrie, menține aceeași tendință. Temperaturile rămân peste normal pe tot teritoriul. Precipitațiile se încadrează, în general, în limite obișnuite pentru această perioadă a anului.

Practic, toamna debutează cu un regim termic mai blând decât media ultimelor două decenii, mai ales în vestul țării. Ploile, în schimb, nu se abat semnificativ de la valorile obișnuite ale lunii septembrie.