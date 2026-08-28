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Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari din București. Zece autospeciale de pompieri intervin/Nu sunt victime

Un incendiu a izbucnit vineri la o hală din incinta Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii intervin cu zece autospeciale de stingere, iar la momentul primei informări nu existau date privind eventuale victime.
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Oana Antipa
28 aug. 2026, 13:43, Social
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UPDATE ora 13:43 Un autobuz a fost afectat de incendiu

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 300 mp, afectând și un autobuz aflat în interiorul halei.

Ca urmare a evenimentului nu au fost victime.

Pompierii lucreză în continuare la lichidarea micilor focare și la răcirea zonei de intervenție.

Știrea inițială:

La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul halei și producea degajări importante de fum.

Risc de propagare a incendiului

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, exista și posibilitatea ca focul să se extindă, motiv pentru care la fața locului au fost mobilizate forțe importante.

Pentru stingerea incendiului intervin zece autospeciale cu apă și spumă.

Dispozitivul de intervenție mai cuprinde o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială de descarcerare.

La fața locului a fost trimis și un echipaj SMURD.

Nu sunt raportate victime până în acest moment

La momentul transmiterii informării, autoritățile nu aveau date privind existența unor persoane rănite în urma incendiului.

Intervenția este în desfășurare, iar echipajele acționează pentru stingerea focului și împiedicarea propagării acestuia. Incendiul este localizat.

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