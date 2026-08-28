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Ce scrie presa internațională despre nava comercială care s-a scufundat în apele teritoriale românești

Publicația Reuters relatează, vineri, că România investighează cauza scufundării unei nave comerciale în Marea Neagră, după ce președintele Nicușor Dan a declarat că vasul ar fi fost lovit. Toți cei 12 oameni aflați la bord au fost salvați.
Ce scrie presa internațională despre nava comercială care s-a scufundat în apele teritoriale românești
Alexandra-Valentina Dumitru
28 aug. 2026, 13:32, Social
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O navă comercială a luat foc și s-a scufundat în largul coastelor României, în Marea Neagră, joi seară, cel mai probabil după ce a fost lovită, au declarat președintele României, Nicușor Dan, și autoritățile, relatează Reuters.

Poliția de Frontieră Română a confirmat vineri incendiul izbucnit la bordul unei nave comerciale care traversa zona economică exclusivă a României, dar nu a precizat cauza acestuia.

Navele comerciale și infrastructura portuară din Marea Neagră au fost vizate în mod repetat de atacuri de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, iar frecvența atacurilor a crescut în 2026, mai spune sursa citată.

„Nava a fost lovită… se pare că s-a scufundat”, le-a declarat Dan jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă la Chișinău, în Republica Moldova, joi, adăugând că, în acest moment, nu există informații cu privire la cine ar fi putut fi implicat într-un posibil atac.

„Va exista o anchetă, se va stabili [ce s-a întâmplat], dar nu este bine să începem să facem speculații”, a spus președintele. El a precizat că incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale ale României.

Toate cele 12 persoane aflate la bordul navei comerciale au fost salvate, a anunțat Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

„Dintre acestea, 10 persoane au fost salvate de polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două au fost salvate de echipajul navei comerciale”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

O navă comercială s-a scufundat joi seara în Marea Neagră, la circa 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Douăsprezece persoane au fost salvate în cadrul unei interveții dificile, desfășurată pe valuri de 2,5 metri.

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