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Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Risc ridicat de incendii în Comunitatea Valenciană

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să ajungă în Comunitatea Autonomă Valenciană din Spania, unde autoritățile au instituit cod portocaliu din cauza riscului de incendii de vegetație.
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Risc ridicat de incendii în Comunitatea Valenciană
Sursa foto: Mediafax Foto/ ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
28 aug. 2026, 14:40, Social
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Potrivit MAE, un incendiu de vegetație este deja înregistrat în zona El Saler, provincia Valencia.

Românilor li se recomandă să evite zonele afectate de incendii

În aceste condiții, cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele în care există incendii în desfășurare sau unde există un risc iminent de izbucnire a focului.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea situației drumurilor prin intermediul canalelor oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania și respectarea strictă a instrucțiunilor transmise de autoritățile locale.

Românii aflați în regiune sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile și avertizările publicate de serviciile spaniole de urgență.

Asistență consulară pentru persoanele care au nevoie de sprijin

Cetățenii români pot solicita asistență consulară apelând Consulatul General al României la Valencia. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Consulatului General al României la Valencia.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă persoanelor care călătoresc în Spania să urmărească permanent informațiile oficiale și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt transmise informații și recomandări pentru deplasările în străinătate.

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