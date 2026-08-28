România, țintă a unei campanii de spionaj cibernetic. Atacul este atribuit unui grup de hackeri asociat Rusiei

Potrivit Security Affairs, grupul Insikt al Recorded Future a documentat o campanie a BlueDelta, care ar fi desfășurat o întreagă operațiune de spionaj împotriva unor ținte guvernamentale europene, folosind webhook.site – un serviciu creat pentru dezvoltatori în scopul testării cererilor HTTP – ca infrastructură principală de comandă și control.

Campania s-a desfășurat de la sfârșitul lunii septembrie 2025 până la începutul lunii aprilie 2026, vizând organizații guvernamentale și diplomatice din România, Spania și Turcia.

Specialiștii spun că atacatorii au folosit documente Microsoft Word cu macro-uri, care erau concepute să pară legitime și să îi determine pe destinatari să activeze conținutul.

Insikt Group estimează, cu un grad moderat de certitudine, că această activitate a fost desfășurată de BlueDelta, despre care jurnaliștii spun că ar fi sponsorizat de statul rus.

Tehnici de lucru perfecționate

Recorded Future estimează că backdoorul HOOKEDGE este un succesor direct al lui HEADLACE, întreținut de aceiași operatori, și nu un instrument nou creat, ceea ce se potrivește cu obiceiul bine documentat al BlueDelta de a-și perfecționa tehnicile de lucru existente, în loc să le reinventeze

„Codul și designul structural al HOOKEDGE prezintă suprapuneri semnificative cu HEADLACE, o backdoor folosită de BlueDelta în campaniile anterioare”, se menționează în raport.

Recorded Future estimează că BlueDelta va continua probabil operațiunile de spionaj împotriva organizațiilor guvernamentale și diplomatice europene, în special a celor implicate în probleme legate de NATO, guvernanța europeană și relațiile cu statele din fostul spațiu sovietic.