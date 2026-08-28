Cel mai tânăr monarh tradițional din lume a murit la vârsta de 34 de ani

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV a devenit rege al Tooro, în vestul Ugandei, la doar trei ani, în 1995, după moartea tatălui său, potrivit BBC.

Regatul Toroo nu a dezvăluit cauza morții regelui Oyo, dar un ministru din guvernul ugandez a fost citat în presa locală, declarând că acesta era în stare gravă și că solicita tratament în SUA.

Regate tradiționale fără putere poltică

Deși Uganda este guvernată de un președinte ales, are mai multe regate tradiționale care continuă să aibă o influență culturală semnificativă, în ciuda faptului că nu au putere politică.

Oyo, inclus în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai tânăr monarh domnitor din lume , a domnit peste peste două milioane de oameni. El a fost al 13-lea monarh al unui regat fondat la începutul secolului al XIX-lea.

Anunțând moartea sa, prim-ministrul lui Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, a numit decesul său de joi o „pierdere incomensurabilă” pentru familia regală și poporul din Tooro.

„Fac apel la toți locuitorii din Tooro să rămână uniți, calmi și rugători în aceste vremuri profund dificile”, a declarat Akiiki vineri. „Majestatea Sa Regele să se odihnească în pace veșnică.”

Regatul Tooro urmează un sistem ereditar în alegerea monarhului său. Oyo nu era căsătorit oficial, dar Akiiki a spus că „continuitatea Coroanei este asigurată”.

„Majestatea Sa lasă în urmă un Prinț ca moștenitor, a cărui identitate va fi dezvăluită oficial la momentul potrivit, în conformitate cu tradițiile și obiceiurile Regatului Tooro”, a explicat el.

Când a devenit rege în 1995, a fost înființată o regență, care o includea pe regina mamă, până când Oyo a împlinit 18 ani, când a avut loc o încoronare oficială.

Un monarh foarte respectat de poporul său

Tânărul rege era foarte respectat de poporul său și, conform unui articol din ziarul Daily Monitor, el a promovat cauze precum emanciparea tinerilor, educația și conservarea climei, precum și conștientizarea problemei HIV/SIDA.

Cea mai mare și mai influentă instituție tradițională a țării, Regatul Buganda, a declarat că este în doliu alături de locuitorii din Tooro în urma morții monarhului lor, numindu-l o figură valoroasă pentru Uganda.