Guvernul Scoției vrea un nou referendum pentru desprinderea de Regatul Unit. Londra se opune

Inițiativa nu poate însă avansa fără transferul către Parlamentul scoțian al competențelor juridice necesare organizării scrutinului. Guvernul britanic a transmis că nu intenționează să accepte un nou referendum, relatează publicația The Standard.

Întrebarea propusă pentru referendum

Proiectul Independence Referendum Bill stabilește regulile privind persoanele care ar avea drept de vot, în timp ce data scrutinului ar urma să fie introdusă ulterior, în momentul depunerii oficiale a proiectului în Parlamentul scoțian de la Holyrood.

Întrebarea propusă alegătorilor este una directă: dacă Scoția ar trebui să devină o țară independentă, cu variantele de răspuns „Da” sau „Nu”.

Executivul scoțian precizează că proiectul va fi introdus în Parlament numai după obținerea competențelor necesare pentru organizarea legală a referendumului.

John Swinney: Lumea s-a schimbat fundamental din 2014

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, susține că situația politică și economică este fundamental diferită față de cea din 2014, când scoțienii au votat ultima dată asupra independenței.

„Lumea s-a schimbat fundamental din 2014. La fel și Regatul Unit și la fel și Scoția”, a declarat Swinney.

Liderul scoțian invocă inclusiv Brexitul și evoluția nivelului de trai din Regatul Unit în argumentația sa pentru organizarea unui nou scrutin.

Potrivit acestuia, proiectul publicat de Guvern este conceput astfel încât alegătorii să primească o întrebare clară, să știe cine poate participa la scrutin și, după obținerea acordului necesar, când va avea loc votul.

Parlamentul scoțian a cerut transferarea competențelor

John Swinney anunțase încă din campania pentru alegerile parlamentare scoțiene că va continua demersurile pentru independență dacă Partidul Național Scoțian (SNP) va reveni la guvernare.

După realegerea guvernului SNP în luna mai, Parlamentul scoțian a adoptat, cu 72 de voturi pentru și 55 împotrivă, o moțiune prin care cere Westminsterului emiterea unui ordin în baza Secțiunii 30 din Scotland Act 1998.

Un astfel de mecanism ar transfera Parlamentului scoțian competențele necesare pentru organizarea unui referendum privind independența.

„Ceea ce este necesar acum este ca Guvernul britanic să respecte vocea poporului scoțian și a Parlamentului și să transfere competențele necesare”, a declarat Swinney. „Scoția este pregătită. Poporul scoțian este pregătit”, a adăugat el.

Londra respinge ideea unui al doilea referendum

Demersul de la Edinburgh se lovește însă de opoziția Guvernului britanic.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că nu va lua în considerare acceptarea unui al doilea referendum privind independența Scoției.

Disputa privind competențele necesare organizării scrutinului rămâne astfel principalul obstacol în calea inițiativei promovate de executivul scoțian.

Scoția a organizat primul referendum privind independența în 2014. Atunci, alegătorii au decis menținerea țării în Regatul Unit. Actualul demers al guvernului de la Edinburgh urmărește obținerea posibilității organizării unui nou vot, fără ca publicarea proiectului să însemne că referendumul a fost deja convocat.