„Durere, furie, mânie”: Un fost lagăr nazist devine centru comercial în Austria

În jurul orașului Leobersdorf din Austria, câteva blocuri de beton dărâmate într-un câmp sunt tot ce a mai rămas din ceea ce a fost odată un complex de muncă forțată nazist.

Potrivit Euronews, planurile conțin inclusiv un depozit frigorific și un magazin operat de un cunoscut lanț de supermarketuri.

Furia localnicilor, din cauză că Austria nu abordează trecutul nazist

Aceste planuri au stârnit furia austriecilor, deoarece țara a neglijat mult timp să abordeze trecutul său nazist.

„Pentru mine, este un sentiment trist. Un loc încărcat de istorie este reconstruit, sacrificat economiei”, a declarat pentru AFP Erich Strobl, șeful unei campanii locale de conservare a unei părți a sitului.

După ce Germania nazistă a anexat Austria în 1938, complexul Weinberglager a fost folosit pentru mii de prizonieri de război și muncitori forțați, arată sursa.

Se vrea construirea centrului comercial pe unul dintre cele mai mari lagăre ale țării

Mai târziu, a inclus sublagărul Hirtenberg al lagărului de concentrare Mauthausen. Acesta a fost unul dintre cele mai mari lagăre din Austria dedicate exclusiv femeilor.

Deși unele ruine ale fabricilor au supraviețuit, cazărmile lagărului și majoritatea celorlalte structuri au fost demolate treptat, reutilizate sau distruse după război.

Însă Bertrand Perz, istoric specializat în lagărul de la Mauthausen, a declarat pentru AFP că situl Hirtenberg rămâne „important din punct de vedere istoric”. Acest lucru se datorează parțial pentru că „deținutele din Mauthausen au fost marginalizate în cultura comemorării”.

Rămășițele lagărului nu erau suficiente pentru împiedicarea proiectului

Oficiul Federal pentru Monumente din Austria a concluzionat că rămășițele lagărului „nu erau suficiente” pentru protejarea monumentului.

Odată cu intrarea buldozerelor, activiștii și-au reînnoit apelurile pentru conservarea sitului.

„Un fost lagăr de concentrare nu trebuie reconstruit cu structuri noi”, a declarat Comitetul Internațional Mauthausen.

Proiectul a stârnit controverse și pentru că terenul a fost deținut anterior de o companie legată de primarul local. Acesta l-a vândut în 2022 și 2023 pentru peste 15 milioane de euro, potrivit presei locale.