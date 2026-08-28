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China și Nepalul reiau operațiunile de salvare care fuseseră oprite din cauza temerilor privind noi inundații

Nepalul a reluat operațiunile de salvare în zonele afectate de inundațiile fulgerătoare, după o scurtă pauză din cauza temerilor legate de un nou potop, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, potrivit Reuters. China a luat aceeași decizie, după ce riscurile au scăzut.
China și Nepalul reiau operațiunile de salvare care fuseseră oprite din cauza temerilor privind noi inundații
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
28 aug. 2026, 12:58, Știri externe
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China a reluat, de asemenea, operațiunile de salvare în aval, după o pauză din același motiv, a relatat postul de televiziune de stat chinez CCTV, citat de CNN, după ce riscurile de inundații au fost considerate „gestionabile”.

Operațiunile au fost temporar întrerupte din cauza ruperii malurilor unui lac barieră , provocând revărsarea apei și stârnind temeri privind noi inundații fulgerătoare.

Cu toate acestea, ulterior, oficiali din China și Nepal au declarat că riscul imediat reprezentat de umflarea lacului-barieră se diminuează, pe măsură ce apa începe să se scurgă, reducând riscul unei noi viituri.

China anunță pierderi semnificative de vieți omenești

Premierul chinez Li Qiang a deplâns „pierderile semnificative de vieți omenești” cauzate de inundațiile de miercuri, îndemnând oficialii să nu precupețească niciun efort pentru a localiza supraviețuitorii.

Până vineri după-amiază, numărul oficial al morților de partea chineză era de cinci, peste 550 fiind încă dispăruți.

Li a fost trimis ca emisar al liderului chinez Xi Jinping în regiunile afectate de dezastre ale țării și se află în orașul de frontieră Shigatse de joi după-amiază pentru a coordona eforturile de ajutorare.

„Dezastrul a cauzat pierderi semnificative de vieți omenești și a lăsat multe persoane dispărute. Este profund tulburător”, a declarat Li, într-un comunicat publicat de agenția de știri de stat Xinhua vineri după-amiază.

Li a îndemnat oficialii să „depună toate eforturile posibile pentru a-i localiza pe cei care sunt încă dispăruți”.

„Atâta timp cât există cea mai mică licărire de speranță de a găsi supraviețuitori, (trebuie) să depunem toate eforturile posibile”, a mai declarat oficialul chinez.

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