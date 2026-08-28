Rusia se opune planului Iranului pentru Strâmtoarea Ormuz. Lavrov: „Nu vrem să fie introduse taxe”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că Moscova nu susține introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, măsură discutată în cadrul negocierilor privind normalizarea circulației prin această rută strategică.

„Nici noi, de altfel, nu vrem să fie introduse taxe”, a afirmat Lavrov într-un interviu publicat vineri de Ministerul rus de Externe, referindu-se la planurile discutate de Iran.

Statele Unite cer Iranului normalizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Teheranul condiționează acest lucru de relaxarea sau eliminarea sancțiunilor. În negocierile privind viitorul regim de navigație este discutată și taxarea navelor care tranzitează strâmtoarea.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă acum, se discută introducerea unei taxe pentru trecere. Aceasta nu exista înainte ca SUA și Israelul să înceapă această aventură”, a menționat Lavrov.

Poziția exprimată de Moscova este cu atât mai relevantă cu cât Iranul anunțase anterior că Rusia se numără printre țările „prietene” care pot beneficia de exceptări de la taxele de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. În aprilie, ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, declara că autoritățile iraniene aplică asemenea excepții și încearcă să le mențină pentru state precum Rusia.

Iranul și Omanul negociază condițiile pentru normalizarea navigației

Iranul și Omanul negociază în prezent un nou aranjament pentru navigația prin Strâmtoarea Ormuz, după aproape șase luni în care războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat puternic traficul maritim. Înaintea conflictului, prin această rută trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel mondial.

Teheranul cere, între altele, ridicarea sancțiunilor economice și încetarea a ceea ce numește blocada porturilor sale, referindu-se la restricțiile care împiedică sau limitează accesul navelor și desfășurarea comerțului maritim iranian.

Cele două țări pregătesc un coridor pentru nave prin apele lor și stabilesc modul în care acesta va fi controlat. Rămâne de stabilit și cum vor fi împărțite veniturile generate de tranzit.

Traficul rămâne însă mult sub nivelurile obișnuite. Joi, numai șapte nave comerciale au tranzitat strâmtoarea, față de 17 cu o zi înainte și o medie de aproximativ 15 în ultimele zece zile, potrivit datelor companiei de analiză a traficului maritim Kpler, citate de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este singura ieșire maritimă din Golful Persic către ocean și reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru piața mondială a energiei.

Lavrov: Atacurile au întărit tabăra favorabilă armelor nucleare în Iran

Potrivit ministrului rus de Externe, situația actuală din Strâmtoarea Ormuz este consecința atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

„Strâmtoarea Ormuz era complet deschisă până la 28 februarie anul acesta. După această agresiune, Iranul a arătat că și el are propriile interese naționale, propria mândrie națională și propriile tradiții”, a spus Lavrov.

Oficialul rus a afirmat că atacurile asupra Iranului au întărit poziția celor din conducerea țării care consideră că deținerea armelor nucleare ar reprezenta singura garanție împotriva unor noi atacuri.

Această poziție era marginală înaintea războiului, dar a câștigat teren după uciderea unor membri importanți ai conducerii iraniene, a mai spus Lavrov.