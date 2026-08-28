Trump se autointitulează „cel mai bun președinte american” într-un clasament realizat de el

Într-o postare încărcată pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a publicat un clasament cu cei mai buni președinți SUA.

Acesta s-a plasat pe el pe primul loc, autointitulându-se „cel mai bun”.

La categoria „buni”, liderul de la Casa Albă i-a inclus, printre alții, pe Abraham Lincoln, care a abolit sclavia, George Washington, unul dintre Părinții Fondatori ai națiunii și Thomas Jefferson, principalul autor al Declarației de Independență a Americii.

Trump i-a plasat pe predecesorii săi, Joe Biden și Barack Obama, în categoria „eșecurilor”.

Cu toate acestea, mai mulți foști lideri au fost omiși din această listă, inclusiv președinții Bush, tată și fiu.

Pentru restul clasamentului, Donald Trump a reutilizat pur și simplu o listă întocmită de revista Life, publicată în 1948.

Publicarea acesteia a venit a doua zi după un sondaj CNN, în care alegătorii republicani au fost rugați să numească președintele pe care îl admirau cel mai mult. Conform cifrelor prezentate, Trump a ieșit în evidență ca favorit clar, cu 53% dintre respondenți, mult înaintea celor 18% ai lui Ronald Reagan și a celor 8% ai lui Abraham Lincoln.

Aceste cifre, însă, nu sunt reprezentative pentru toți americanii.

Conform unui sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 24 august, popularitatea celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite tocmai a atins cel mai scăzut nivel, 33% dintre americani fiind mulțumiți, comparativ cu 65% care dezaprobă, potrivit sursei citate.