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Un colier cu diamante ce a aparținut familiei regale egiptene a fost furat în plină zi dintr-un muzeu austriac

Un colier excepțional cu diamante Van Cleef & Arpels, montat pe platină, compus din 673 de pietre prețioase, a fost furat joi, în plină zi, dintr-un muzeu austriac, a anunțat poliția.
Un colier cu diamante ce a aparținut familiei regale egiptene a fost furat în plină zi dintr-un muzeu austriac
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
28 aug. 2026, 14:09, Știri externe
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Doi bărbați nemascați, filmați de camerele de supraveghere ale muzeului și care cumpăraseră bilete, „au spart o vitrină” cu un ciocan înainte de „a fugi cu bijuteria într-o direcție necunoscută”, a anunțat poliția austriacă într-un comunicat joi seară, relatează Le Figaro.

Muzeul de Arte Aplicate din Viena (MAK) a confirmat furtul colierului, dar a declarat că „în acest stadiu nu poate oferi nicio informație cu privire la ancheta în curs”.

Colierul, evaluat la milioane de euro

Potrivit postului de radio austriac Ö1, acesta fusese evaluat la câteva milioane de euro de către  Sotheby’s  în 2015. Bijuteria a fost expusă publicului în cadrul unei expoziții temporare dedicate casei franceze de bijuterii Van Cleef & Arpels, fondată în 1906 în Place Vendôme din Paris și specializată în bijuterii fine.

Aceasta este o bijuterie special realizată pentru fosta familie regală egipteană, purtată de regina Nazli în 1939 la nunta fiicei sale Faiza cu viitorul șah Mohammad Reza Pahlavi. Aproximativ 500 de piese sunt expuse între 10 iunie și 27 septembrie, inclusiv peste 300 din colecția Van Cleef & Arpels și peste 200 din colecția Muzeului MAK.

Este prezentată în colecția online Van Cleef & Arpels ca o „piesă iconică monocromă care întruchipează triumful bijuteriilor albe” . „A fost completată de o tiară cu aceleași ornamente semicirculare în jurul cărora sunt înfășurate panglici de platină și diamante”, specifică site-ul web. Expoziția temporară de la Viena rămâne închisă până la o nouă notificare, potrivit MAK (Muzeul de Artă și Design).

 

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