A locuit 6 luni în Europa și s-a întors în SUA cu 5 obiceiuri noi. „Voi continua să le fac”

Un american care a petrecut șase luni călătorind prin Europa spune că experiența i-a schimbat câteva dintre obiceiurile de zi cu zi, conform Business Insider.

1. Să iasă din casă chiar și când plouă

În Colorado, vremea bună îl făcea să prefere activitățile în aer liber. În Marea Britanie a descoperit însă că ploaia nu este neapărat un motiv pentru a rămâne în casă.

Localnicii aveau haine impermeabile și echipamente potrivite, iar el le-a urmat exemplul. A investit într-o geacă de ploaie și spune că a învățat să se bucure de zilele ploioase.

2. Să descopere mai mult locurile din apropierea casei

Unele dintre cele mai frumoase amintiri din Europa nu au venit de la marile obiective turistice.

A rămas impresionat de lucruri neașteptate, precum o statuie în Irlanda sau un concert de alphorn într-un sat elvețian.

Experiențele l-au făcut să se întrebe câte astfel de locuri interesante există chiar lângă orașul său natal și pe care nu le-a descoperit încă.

3. Două plăpumi în loc de una

Este una dintre schimbările care i-au plăcut cel mai mult.

În mai multe locuri din Europa a găsit două plăpumi pe același pat, câte una pentru fiecare persoană. Pentru un cuplu în care unul dintre partener „fură” plapuma în timpul nopții, soluția s-a dovedit foarte practică.

Spune că vrea să păstreze obiceiul și după întoarcerea în SUA.

4. Să cumpere mai puține lucruri

A observat că mulți europeni cumpără mai puține haine, obiecte decorative și alimente decât era obișnuit să vadă în SUA.

Locuințele mai mici contribuie probabil la această mentalitate, dar experiența l-a făcut să privească altfel consumul.

„Mai puțin înseamnă mai mult” este ideea pe care spune că vrea să o ducă acasă.

5. Să urmărească fotbalul

Campionatul European UEFA i-a schimbat și perspectiva asupra fotbalului.

A fost impresionat de atmosfera din jurul meciurilor, de scandările suporterilor, rivalități și petrecerile organizate pentru vizionarea partidelor.

Rămâne fan al fotbalului american, dar spune că vrea să urmărească în continuare marile meciuri de fotbal european.