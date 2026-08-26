Vrei să economisești la curent? Nu deconecta aceste aparate de la priză

Ideea de a deconecta tot ce nu este folosit sună logic la prima vedere. Modul stand-by poate reprezenta până la 7-10% din factura anuală de energie electrică. Acest lucru i-a determinat pe mulți să scoată din priză orice aparat nefolosit, scrie Il Giornale.

Unele dispozitive electronice sunt însă concepute special pentru a rămâne conectate permanent. Ele fac operațiuni de control și actualizări care se desfășoară în fundal. Deconectarea întrerupe aceste funcții automate și poate provoca disfuncționalități, alături de uzura prematură a componentelor interne.

Routerul este unul dintre aceste aparate, cu un impact anual în factură de 20-50 de euro. Astăzi, routerul nu mai conectează doar telefoanele și calculatoarele, ci și dispozitivele inteligente din casă. De fiecare dată când este repornit, trebuie să refacă legăturile dintre aceste dispozitive. Repornirile dese pot provoca probleme de conexiune, mai ales la telefoanele și serviciile care folosesc internetul.

Router, TV sau imprimantă? Aparatele care se strică dacă rămân fără curent

Televizoarele OLED au nevoie și ele să rămână conectate la priză. În modul stand-by, televizorul poate face automat operațiuni de întreținere a ecranului, care ajută la prevenirea efectului de „burn-in”. Consumul este foarte mic, de obicei sub un watt, dar dacă îl scoți complet din priză, aceste operațiuni nu mai pot fi făcute.

Imprimanta cu cerneală se strică la fel dacă este privată în mod repetat de alimentare. Mulți o scot din priză după fiecare utilizare, crezând că elimină consumul fantomă. La fiecare repornire, însă, aparatul verifică hardware-ul și pornește un ciclu complet de curățare a duzelor, consumând cerneală în exces.

Dacă imprimanta este scoasă des din priză, capul de imprimare poate rămâne într-o poziție în care duzele nu mai sunt protejate. Cerneala se poate usca în interiorul duzelor, ceea ce poate duce la blocaje și la imprimări de proastă calitate. În unele cazuri, problema poate necesita reparații costisitoare sau chiar înlocuirea imprimantei.