Aleksandar Vucic, critici dure la adresa Tribunalului ONU după refuzul de a-l elibera pe „Măcelarul din Bosnia”: Comportament necivilizat. Voiau ca Mladic să moară după gratii.

Acuzațiile președintelui Serbiei la adresa Tribunalului de la Haga

Aleksandar Vucic a criticat vineri decizia tribunalului ONU de la Haga de a respinge cererea de eliberare anticipată a lui Ratko Mladic, din motive umanitare.

„A fost un comportament lipsit de civilizație, fără precedent și de nejustificat. Acum putem vedea că au vrut ca Mladic să moară după gratii”, a declarat Vucic, vineri, potrivit Associated Press.

Familia fostului comandant militar și autoritățile sârbe solicitaseră în repetate rânduri eliberarea acestuia, invocând vârsta înaintată și starea sa de sănătate.

Cu numai o săptămână înainte de anunțarea morții sale, președinta Mecanismului Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale, judecătoarea Graciela Gatti Santana, îi respinsese o nouă cerere de eliberare anticipată din motive umanitare.

Masacrul de la Srebrenica și condamnarea

Mladic a murit joi, la 84 de ani în timp ce executa o pedeapsă cu închisoare pe viață. Acesta a fost condamnat în 2017 pentru genocid, crime împotriva umanității și încălcări ale legilor și obiceiurilor războiului și l-a condamnat la închisoare pe viață.

Cea mai gravă dintre crimele pentru care a fost condamnat a fost genocidul de la Srebrenica.

În iulie 1995, forțele sârbilor bosniaci conduse de Mladic au cucerit enclava Srebrenica, care fusese declarată anterior „zonă sigură” de Organizația Națiunilor Unite.

Până la 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși sau au dispărut, iar aproximativ 30.000 de femei, copii și vârstnici au fost trămutați cu forța din enclavă. Masacrul a fost calificat drept genocid de instanțele internaționale.

Tribunalul a stabilit că obiectivul operațiunii în care Mladic a avut un rol central a fost eliminarea musulmanilor bosniaci din Srebrenica.