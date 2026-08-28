Mîhailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, a fost numit consilier în guvernul Italiei

Mîhailo Fedorov a anunțat vineri că a acceptat propunerea ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, de a ocupa funcția de consilier pe probleme de inovație în domeniul apărării, relatează Kyiv Post.

Fostul ministru ucrainean a precizat că s-a întâlnit cu Crosetto în cadrul primei opriri a unei deplasări internaționale dedicate proiectelor de digitalizare și tehnologie de apărare. Discuțiile dintre cei doi au vizat sisteme autonome, drone, apărare aeriană și dezvoltarea unor ecosisteme dedicate tehnologiilor de apărare.

„Mi-am exprimat recunoștința față de Guido pentru sprijinul său personal și pentru propunerea de a ocupa funcția de consilier al său pe probleme de inovație în domeniul apărării. Sunt profund recunoscător pentru această încredere și pentru parteneriatul strategic. În această calitate, voi sprijini Italia în adoptarea unor tehnologii moderne de luptă, în consolidarea sectorului său de apărare și în adaptarea la noile provocări globale de securitate”, se arată în mesajul publicat pe X de Fedorov.

Kicked off an international working trip with our team, focused on advancing our new initiatives in digitalization and defense tech. First stop — a meeting with Italian Minister of Defense @GuidoCrosetto. I expressed my gratitude to Guido for his personal support and for the… pic.twitter.com/EeFqvd1srO — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 28, 2026

Experiența Ucrainei, fundament pentru securitatea europeană

Fostul demnitar a subliniat importanța expertizei acumulate de Kiev în timpul războiului, precizând că poate contribui la dezvoltarea unui nou model european de apărare.

„Ucraina și echipa noastră dețin o experiență unică, dobândită în condiții reale de luptă, în domeniul războiului de înaltă tehnologie, pe care suntem nerăbdători să o împărtășim cu aliații noștri. Experiența Ucrainei poate servi drept fundament pentru noul model de apărare al Europei”, a continuat fostul oficial.

În ciuda noii responsabilități asumate în Italia, Fedorov a precizat că principala sa preocupare va rămâne Ucraina. El va continua să lucreze la proiecte menite să consolideze capacitățile de apărare ale țării și să atragă resurse internaționale.

Demiterea din guvernul Ucrainei și valul de susținere

Fedorov a fost demis din funcția la jumătatea lunii iulie, în cadrul unei remanieri guvernamentale mai ample decise de președintele Volodimir Zelenski.

Eliberarea sa din funcție a declanșat proteste de amploare la nivel național pe parcursul întregii luni iulie, manifestanții cerând repunerea sa în funcție.

Fedorov s-a numărat printre cei mai populari membri ai executivului de la Kiev, fiind apreciat pe scară largă pentru reformele sale și pentru contribuția decisivă la dezvoltarea capabilităților ucrainene în utilizarea dronelor de luptă.