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Ucraina a fost informată despre întâlnirile oficialilor americani la Moscova, anunță Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Statele Unite au transmis Kievului informații despre mai multe întâlniri care au avut loc în ultimele zile la Moscova. Liderul de la Kiev nu a oferit detalii despre discuțiile respective, mulțumind Washingtonului pentru cooperare.
Ucraina a fost informată despre întâlnirile oficialilor americani la Moscova, anunță Zelenski
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 aug. 2026, 20:32, Știri externe
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Volodimir Zelenski a confirmat recepționarea informațiilor de la partenerii de la Washington, fără a oferi detalii despre participanții la acele întrevederi. 

„Astăzi am primit informații din partea americană cu privire la reuniunile desfășurate la Moscova în ultimele zile. Acolo a avut loc o serie de întâlniri. Am fost în contact cu partea americană, atât înainte, cât și acum”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe Telegram, citat de Reuters

Acesta a mulțumit pentru colaborare și coordonare, salutând, totodată, și poziția americană în discuțiile cu Rusia. 

„Apreciem coordonarea acțiunilor noastre și faptul că America promovează o viziune pe deplin realistă asupra a ceea ce trebuie făcut. Rusia trebuie să pună capăt războiului, iar condițiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie create”, a continuat liderul de la Kiev. 

Vizita directorului CIA la Moscova și reacția de la Casa Albă

În cursul săptămânii, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers la Moscova pentru a transmite Rusiei un avertisment: să nu atace țările NATO. 

Deși este considerată prima vizită publică a șefului agenției de spionaj la Moscova, ea a avut loc în contextul unor rapoarte recente potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO . 

Președintele american Donald Trump a numit vizita lui Ratcliffe la Moscova drept o întâlnire de „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată. 

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