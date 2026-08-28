Ucraina a fost informată despre întâlnirile oficialilor americani la Moscova, anunță Zelenski

Volodimir Zelenski a confirmat recepționarea informațiilor de la partenerii de la Washington, fără a oferi detalii despre participanții la acele întrevederi.

„Astăzi am primit informații din partea americană cu privire la reuniunile desfășurate la Moscova în ultimele zile. Acolo a avut loc o serie de întâlniri. Am fost în contact cu partea americană, atât înainte, cât și acum”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe Telegram, citat de Reuters.

Acesta a mulțumit pentru colaborare și coordonare, salutând, totodată, și poziția americană în discuțiile cu Rusia.

„Apreciem coordonarea acțiunilor noastre și faptul că America promovează o viziune pe deplin realistă asupra a ceea ce trebuie făcut. Rusia trebuie să pună capăt războiului, iar condițiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie create”, a continuat liderul de la Kiev.

Vizita directorului CIA la Moscova și reacția de la Casa Albă

În cursul săptămânii, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers la Moscova pentru a transmite Rusiei un avertisment: să nu atace țările NATO.

Deși este considerată prima vizită publică a șefului agenției de spionaj la Moscova, ea a avut loc în contextul unor rapoarte recente potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO .

Președintele american Donald Trump a numit vizita lui Ratcliffe la Moscova drept o întâlnire de „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată.