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O capitală europeană, grav afectată de violențele legate de traficul de droguri. „Oricine poate fi împușcat”, avertizează justiția

Capitala Belgiei, Bruxelles-ul, s-a confruntat cu o serie de trei atacuri armate, comise de rețelele de trafic de droguri în ultimele trei zile. Procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a tras un semnal de alarmă, avertizând în acest context, „oricine poate fi împușcat” în aceste incidente armate.
O capitală europeană, grav afectată de violențele legate de traficul de droguri. „Oricine poate fi împușcat”, avertizează justiția
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
28 aug. 2026, 17:54, Știri externe
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Procurorul capitalei belgiene a prezentat o srie de statistici despre incidentele armate care afectează Bruxelles-ul. Potrivit acestor date, începând cu 2025, au avut loc 170 de astfel de atacuri, dintre care 69 în cursul anului curent. De asemenea, în 2025, două persoane și-au pierdut viața în urma acestor atacuri, notează AFP

„Sunt un procuror îngrijorat, pentru că oricine poate fi împușcat”, a declarat Moinil. 

Cel mai recent val de violențe a inclus trei atacuri în doar trei zile, unul dintre acestea vizând o secție de poliție din Bruxelles. Doi indivizi mascați au tras asupra clădirii cu arme automate de tip Kalashnikov. 

Reglări de conturi coordonate direct din închisori

Potrivit lui Julien Moinil, în majoritatea cazurilor este vorba despre reglări de conturi între grupări criminale. Conflictele generează o dinamică a represaliilor care, în opinia procurorului, nu poate fi oprită fără capturarea liderilor rețelelor.  

Mulți dintre acești lideri se află în străinătate sau își coordonează atacurile direct din celulele penitenciarelor, motiv pentru care procurorul a cerut din nou autorităților să doteze închisorile cu sisteme de bruiaj al telefoanelor mobile.  

Problema imigranților ilegali

O altă problemă semnalată de procuror este legată de persoanele aflate ilegal pe teritoriul Belgiei care ar fi implicate în astfel de infracțiuni. În 2025, poliția din Bruxelles a reținut aproximativ 7.000 de persoane fără documente de ședere, iar peste 90% dintre acestea nu au fost trimise în judecată. 

„Într-o țară care funcționează normal, o persoană fără permis de ședere care vinde cocaină ar trebui expulzată”, a precizat procurorul.

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