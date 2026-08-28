Sunt statele baltice în siguranță? Vizita șefului CIA la Moscova ridică mai multe întrebări decât răspunsuri

Ratcliffe s-a deplasat în această săptămână la Moscova, într-o misiune neobișnuită care a generat speculații cu privire la informațiile care au determinat Washingtonul să trimită șeful serviciului de informații pentru a transmite un mesaj direct Kremlinului.

Potrivit relatărilor din presa americană, Ratcliffe ar fi avertizat Rusia să nu atace state membre NATO, în special Estonia, Letonia și Lituania. Vizita a avut loc pe fondul evaluărilor potrivit cărora Moscova ar putea încerca să testeze Alianța Nord-Atlantică în timp ce războiul din Ucraina rămâne blocat, scrie Euronews.

Rusia ar putea testa NATO printr-o operațiune limitată

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a apreciat că deplasarea lui Ratcliffe sugerează că Washingtonul a considerat informațiile primite suficient de urgente și sensibile pentru ca directorul CIA să meargă personal la Moscova.

Potrivit organizației americane, o eventuală acțiune rusă împotriva unui stat NATO nu ar presupune neapărat o ofensivă de amploare. Moscova ar putea recurge la un atac aerian, cu rachete sau drone, ori la o incursiune terestră de mici dimensiuni, cu scopul de a verifica dacă aliații NATO ar reacționa colectiv în baza Articolului 5.

În același timp, ISW subliniază că nu există în prezent semne ale unei concentrări militare ruse de amploarea celei observate înaintea invaziei Ucrainei din februarie 2022.

Amenințarea Rusiei în statele baltice, contestată de fostul președinte al Estoniei

Fostul președinte estonian Toomas Hendrik Ilves a pus sub semnul întrebării ipoteza potrivit căreia statele baltice s-ar afla în centrul misiunii lui Ratcliffe. Într-un interviu acordat Euronews, Ilves a declarat că are „îndoieli serioase” că deplasarea directorului CIA a fost determinată de o amenințare rusă la adresa Estoniei, Letoniei sau Lituaniei.

El a sugerat că principala preocupare a administrației americane ar putea fi sprijinul acordat de Rusia Iranului, inclusiv furnizarea de informații pentru identificarea țintelor.

Un oficial militar european a declarat însă că serviciile de informații monitorizează de luni de zile indicii potrivit cărora Rusia ar putea încerca să profite de schimbarea politicii administrației Trump față de aliații europeni din NATO.

Rusia și NATO: paralela cu avertismentul din 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea la Moscova a predecesorului său, William Burns, în noiembrie 2021. La acel moment, Rusia acumulase deja importante efective militare în apropierea Ucrainei, iar câteva luni mai târziu a lansat invazia pe scară largă.

Există însă o diferență importantă. În prezent, nu este observată o concentrare militară rusă comparabilă în apropierea statelor baltice.

Totuși, o operațiune menită să testeze NATO ar putea fi mult mai limitată și nu ar necesita aceeași pregătire militară vizibilă. Estonia și Lituania sunt considerate în prezent mai bine pregătite pentru o eventuală confruntare cu Rusia decât multe alte state europene.

Statele baltice își mențin evaluările privind amenințarea Rusiei

Oficialii baltici încearcă să calmeze temerile populației. Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că posibilitatea unor provocări rusești împotriva NATO trebuie luată în serios, dar a insistat că evaluarea Estoniei privind amenințarea nu s-a modificat.

La rândul lor, oficialii letoni au transmis că evaluarea amenințării militare convenționale rămâne neschimbată și că riscul unei invazii ruse este scăzut.

În paralel, statele europene de pe flancul estic își intensifică măsurile de pregătire pentru eventuale atacuri hibride, sabotaje, incursiuni ale dronelor și atacuri asupra infrastructurii critice.

În iulie, liderii Lituaniei și Letoniei avertizau deja că Rusia ar putea încerca să atace infrastructura critică din regiune sau să testeze angajamentul NATO față de Articolul 5 fără a recurge la o invazie pe scară largă.

Cu toate acestea, premierul eston Kristen Michal declara în urmă cu o săptămână, în cadrul unui summit desfășurat la Kiev, că nu există o amenințare convențională rusă directă la adresa statelor baltice sau nordice.