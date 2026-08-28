UNHCR își reduce bugetul și mii de posturi, în timp ce numărul refugiaților ar putea atinge un record în 2027

Bugetul planificat al UNHCR pentru 2027 este de 7,14 miliarde de dolari, cu 16% mai mic decât cel de anul trecut și cel mai redus nivel planificat pentru agenție din cel puțin ultimul deceniu, potrivit unor documente consultate de Reuters.

În paralel, numărul posturilor bugetate va scădea considerabil. UNHCR avea prevăzute 16.126 de posturi în 2025, față de 12.051 în 2026 și doar 8.540 în 2027. Cifrele nu includ pozițiile temporare și contractorii.

Oficialii UNHCR au prezentat noile reduceri statelor membre în cadrul unei reuniuni ONU desfășurate joi, la Geneva, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al agenției a precizat însă că reducerea de aproape 50% a numărului de posturi nu va însemna neapărat concedierea unui număr similar de angajați. O parte dintre pozițiile prevăzute în bugetele anterioare nu au fost ocupate niciodată, deoarece bugetele reflectau necesarul și obiectivele de finanțare, nu nivelul efectiv al donațiilor.

UNHCR invocă restricțiile bugetare și reformele interne

„Constrângerile bugetare sunt reale”, a transmis reprezentantul UNHCR, care a explicat că agenția s-a confruntat cu un deficit semnificativ de finanțare în 2025 și a fost deja nevoită să reducă substanțial numărul angajaților.

Agenția intenționează, de asemenea, să reformeze politici considerate „nejustificate”, care au permis unui număr de până la 1.000 de angajați să rămână în cadrul organizației în perioadele prelungite dintre misiuni.

UNHCR susține că urmărește să devină o organizație mai flexibilă, eficientă din punct de vedere al costurilor și mai responsabilă financiar.

UNHCR se concentrează pe situațiile de urgență

Reducerea finanțării afectează deja activitatea UNHCR. Agenția a fost nevoită să reducă ajutorul acordat refugiaților, să elimine mii de locuri de muncă și să închidă un birou din Africa de Sud. În plus, organizația intenționează să părăsească actualul sediu din Geneva pentru o clădire mai ieftină.

Pentru perioada următoare, UNHCR spune că va acorda prioritate intervențiilor în situații de urgență, protecției refugiaților, sprijinirii revenirilor voluntare și măsurilor menite să le permită refugiaților să devină independenți financiar.

Agenția, creată după Al Doilea Război Mondial pentru a sprijini persoanele care fug din cauza războaielor, persecuțiilor și violențelor, depinde în mare măsură de finanțări voluntare.

UNHCR pierde cea mai mare parte a finanțării americane

Statele Unite au fost în 2025 cel mai important finanțator al UNHCR, contribuind cu peste 800 de milioane de dolari, aproape un sfert din totalul contribuțiilor de 3,6 miliarde de dolari.

În 2026, contribuția americană a scăzut însă la aproximativ 110 milioane de dolari, ceea ce a accentuat presiunile financiare asupra agenției.

Reduceri de buget sunt prevăzute în toate regiunile. Cele mai mari vor afecta Americile, unde finanțarea ar urma să scadă cu aproape o treime, până la 485 de milioane de dolari. În regiunea Asia-Pacific, bugetul va fi redus cu 22%, în timp ce pentru Africa de Vest și Centrală este prevăzută o diminuare de 21%.

UNHCR face reduceri în timp ce numărul persoanelor strămutate crește

Decizia UNHCR vine într-un moment deosebit de dificil. Potrivit estimărilor agenției, numărul persoanelor strămutate la nivel mondial ar putea ajunge la 131,2 milioane în 2027, față de 129,4 milioane în acest an.

Conflictele din Ucraina și Sudan, precum și alte crize prelungite, contribuie la menținerea presiunii asupra sistemului internațional de protecție a refugiaților.

Statele care găzduiesc un număr mare de refugiați, precum Uganda și Bangladesh, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul reducerilor și la capacitatea lor de a suporta costurile suplimentare.

Bugetul pentru 2027 este deocamdată preliminar și urmează să fie supus aprobării Comitetului Executiv al UNHCR în luna octombrie.