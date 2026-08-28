Prima pagină » Știri externe » UNHCR își reduce bugetul și mii de posturi, în timp ce numărul refugiaților ar putea atinge un record în 2027

UNHCR își reduce bugetul și mii de posturi, în timp ce numărul refugiaților ar putea atinge un record în 2027

Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) își reduce semnificativ bugetul și numărul de posturi prevăzute pentru următorii ani, pe fondul reducerii finanțărilor externe. Măsurile vin într-un moment în care numărul persoanelor strămutate la nivel mondial este estimat să atingă un nivel record în 2027.
UNHCR își reduce bugetul și mii de posturi, în timp ce numărul refugiaților ar putea atinge un record în 2027
Sursa foto: Eduard Vînătoru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 aug. 2026, 16:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bugetul planificat al UNHCR pentru 2027 este de 7,14 miliarde de dolari, cu 16% mai mic decât cel de anul trecut și cel mai redus nivel planificat pentru agenție din cel puțin ultimul deceniu, potrivit unor documente consultate de Reuters.

În paralel, numărul posturilor bugetate va scădea considerabil. UNHCR avea prevăzute 16.126 de posturi în 2025, față de 12.051 în 2026 și doar 8.540 în 2027. Cifrele nu includ pozițiile temporare și contractorii.

Oficialii UNHCR au prezentat noile reduceri statelor membre în cadrul unei reuniuni ONU desfășurate joi, la Geneva, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al agenției a precizat însă că reducerea de aproape 50% a numărului de posturi nu va însemna neapărat concedierea unui număr similar de angajați. O parte dintre pozițiile prevăzute în bugetele anterioare nu au fost ocupate niciodată, deoarece bugetele reflectau necesarul și obiectivele de finanțare, nu nivelul efectiv al donațiilor.

UNHCR invocă restricțiile bugetare și reformele interne

„Constrângerile bugetare sunt reale”, a transmis reprezentantul UNHCR, care a explicat că agenția s-a confruntat cu un deficit semnificativ de finanțare în 2025 și a fost deja nevoită să reducă substanțial numărul angajaților.

Agenția intenționează, de asemenea, să reformeze politici considerate „nejustificate”, care au permis unui număr de până la 1.000 de angajați să rămână în cadrul organizației în perioadele prelungite dintre misiuni.

UNHCR susține că urmărește să devină o organizație mai flexibilă, eficientă din punct de vedere al costurilor și mai responsabilă financiar.

UNHCR se concentrează pe situațiile de urgență

Reducerea finanțării afectează deja activitatea UNHCR. Agenția a fost nevoită să reducă ajutorul acordat refugiaților, să elimine mii de locuri de muncă și să închidă un birou din Africa de Sud. În plus, organizația intenționează să părăsească actualul sediu din Geneva pentru o clădire mai ieftină.

Pentru perioada următoare, UNHCR spune că va acorda prioritate intervențiilor în situații de urgență, protecției refugiaților, sprijinirii revenirilor voluntare și măsurilor menite să le permită refugiaților să devină independenți financiar.

Agenția, creată după Al Doilea Război Mondial pentru a sprijini persoanele care fug din cauza războaielor, persecuțiilor și violențelor, depinde în mare măsură de finanțări voluntare.

UNHCR pierde cea mai mare parte a finanțării americane

Statele Unite au fost în 2025 cel mai important finanțator al UNHCR, contribuind cu peste 800 de milioane de dolari, aproape un sfert din totalul contribuțiilor de 3,6 miliarde de dolari.

În 2026, contribuția americană a scăzut însă la aproximativ 110 milioane de dolari, ceea ce a accentuat presiunile financiare asupra agenției.

Reduceri de buget sunt prevăzute în toate regiunile. Cele mai mari vor afecta Americile, unde finanțarea ar urma să scadă cu aproape o treime, până la 485 de milioane de dolari. În regiunea Asia-Pacific, bugetul va fi redus cu 22%, în timp ce pentru Africa de Vest și Centrală este prevăzută o diminuare de 21%.

UNHCR face reduceri în timp ce numărul persoanelor strămutate crește

Decizia UNHCR vine într-un moment deosebit de dificil. Potrivit estimărilor agenției, numărul persoanelor strămutate la nivel mondial ar putea ajunge la 131,2 milioane în 2027, față de 129,4 milioane în acest an.

Conflictele din Ucraina și Sudan, precum și alte crize prelungite, contribuie la menținerea presiunii asupra sistemului internațional de protecție a refugiaților.

Statele care găzduiesc un număr mare de refugiați, precum Uganda și Bangladesh, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul reducerilor și la capacitatea lor de a suporta costurile suplimentare.

Bugetul pentru 2027 este deocamdată preliminar și urmează să fie supus aprobării Comitetului Executiv al UNHCR în luna octombrie.

Recomandarea video

Regretul unor sindicaliști după ce a picat Legea Salarizării / Federația „Solidaritatea Sanitară” acuză blocarea creșterilor salariale pentru 94% dintre angajați
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
Imagini revoltătoare în București. O bătrână care vindea fructe și legume a izbucnit în plâns după ce polițiștii locali i-au împrăștiat marfa pe trotuar
Gandul
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Cancan
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport
Nicușor Dan a promulgat legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara
Libertatea
Sucul de la care poți face cancer gastric. E recomandat să eviți această băutură
CSID
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia