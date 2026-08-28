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Rușii se înghesuie la frontiera cu Georgia. Peste 100.000 de civili au părăsit țara săptămâna trecută, în urma mobilizărilor militare anunțate de Putin

Civilii ruși fug din calea războiului. S-au format cozi kilometrice la granițele dintre Rusia și Georgia, după ce Vladimir Putin a anunțat că va crește mobilizarea în rândul militarilor. Și legile din Rusia se înăspresc la acest capitol și fac din ce în ce mai grea părăsirea țării.
Rușii se înghesuie la frontiera cu Georgia. Peste 100.000 de civili au părăsit țara săptămâna trecută, în urma mobilizărilor militare anunțate de Putin
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Umar Farooq/ZUMA Press Wire/dpa
Coralia Frigea
28 aug. 2026, 16:24, Știri externe
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Cetățenii din Rusia fug din țară, după ce președintele lor, Vladimir Putin, anunță că va recruta mai multe persoane în armată și face mobilizări în rândul militarilor. Aproape 113.000 de civili au trecut granița pe la frontiera cu Georgia săptămâna trecută, arată datele obținute de Politico.

După anunțul făcut de Volodimir Zelensky privind noile amenințări din partea Rusiei, locuitorii țării agresoare au început să părăsească masiv Rusia.

Spaima în rândul cetățenilor ruși crește

La începutul războiului, Georgia a fost destinația principală unde s-au refugiat atât ucrainenii, cât și rușii, pentru a fugi din calea războiului, mai arată datele obținute de jurnaliștii de la Politico.

Kremlinul ar fi negat însă această mobilizare, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dmitry Petkov, a declarat că sunt doar speculații venite dinspre Ucraina.

„Nu avem nevoie de mobilizare în masă în acest moment; nu este planificată și nici așteptată, din câte știu”, a declarat ambasadorul rus al Națiunilor Unite, Vasily Nebenzya.

Legislația Rusiei se intensifică la capitolul mobilizare militară

În 2022, aproape un milion de ruși au reușit să scape de chemarea la război, din cauza hibelor din lege. Cetățenii primeau ordinele de chemare pe hârtie, iar dacă nu le semnau la livrare, aceștia aveau timpul necesar să fugă din țară.

În luna iunie a acestui an, Rusia s-a digitalizat din această perspectivă. Acum, ordinele de chemare la război sunt emise electronic și intră în vigoare mult mai rapid, imediat ce sunt emise online.

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