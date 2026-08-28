Inundații devastatoare în Nepal. Uniunea Europeană anunță un ajutor umanitar de 2 milioane de euro

Banii vor fi folosiți pentru acoperirea nevoilor urgente, inclusiv pentru hrană, asistență medicală, apă potabilă, servicii de igienă și adăpost, a transmis Comisia Europeană.

„Drumuri distruse de ape. Sate izolate. Familii care își caută apropiații dispăruți. Inundațiile rapide din Nepal au devastat comunități care încă se reconstruiau după dezastrele din trecut”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, într-un comunicat publicat vineri.

Ajutorul de 2 milioane de euro se adaugă celor aproape 3 milioane de euro alocate Nepalului la începutul acestui an pentru pregătirea și răspunsul în caz de dezastre.

UE va trimite în Nepal și un coordonator pentru răspuns rapid în Asia, pentru a sprijini intervenția la fața locului.

Pentru sprijinirea autorităților locale, UE a activat și serviciul de cartografiere prin satelit Copernicus, care va furniza hărți ale zonelor afectate de inundații.