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Referendumul din Islanda: Tabăra care se opune aderării la UE preia un avans fragil în sondajele de opinie

Un sondaj de opinie realizat înainte de referendumul din Islanda care va stabili dacă guvernul va relua negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană indică o majoritate fragilă pentru tabăra care se opune. Rezultatele marchează o schimbare de tendință față de cercetările anterioare.
Referendumul din Islanda: Tabăra care se opune aderării la UE preia un avans fragil în sondajele de opinie
Sursa foto: Pixabay
Radu Mocanu
28 aug. 2026, 15:57, Știri externe
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Rezultatele sondajelor indică o cursă strânsă

Sondajul, realizat de Gallup în perioada 23-27 august, pe un eșantion de 4.583 de persoane, arată că 51.6% dintre alegătorii islandezi se opun reluării negocierilor privind aderarea țării la Uniunea Europeană, în timp ce 48.4% susțin această inițiativă, notează Reuters

Rezultatele, publicate vineri, arată o schimbare de tendință, întrucât în cursul săptămânii, casa de sondare Maskina indica faptul că 51.3% dintre respondenți susțineau reluarea negocierilor, în timp ce 48.7% se opuneau. 

Referendumul, care se va desfășura sâmbătă nu va decide însă direct dacă Islanda devine membră a Uniunii Europene. Alegătorii sunt chemați să se pronunțe doar asupra reluării negocierilor de aderare cu Bruxelles-ul. 

În cazul în care discuțiile vor fi reluate și se va ajunge la un acord, acesta va trebui supus unui al doilea referendum, în care islandezii vor decide dacă acceptă aderarea în condițiile negociate. 

Relația cu Uniunea Europeană

Islanda a depus cererea de aderare în 2009 și a început negocierile în 2010. Guvernul de la vremea aceea reușise să închidă 11 capitole din cele 27, însă în 2013, odată cu venirea la puterea a unui Executiv eurosceptic, negocierile au fost suspendate. 

În ultimii ani, însă, creșterea costurilor de trai și războiul din Ucraina au contribuit la relansarea dezbaterii privind apropierea de Uniunea Europeană.  

Poziția Guvernului și diviziunile din coaliție

Guvernul islandez prezintă reluarea procesului de aderare drept o oportunitate decisivă pentru țară. Premierul Kristrun Frostadottir  a avertizat că respingerea reluării negocierilor ar putea închide pentru o perioadă dezbaterea privind aderarea la blocul comunitar. 

Guvernul de la Reykjavik a apelat la organizarea unei consultări cu populația, întrucât în urma alegerilor din 2024, în coaliția de guvernare se află formațiuni cu perspective diferite privind negocierile cu Bruxellesul. 

Executivul este format din Alianța Social-Democrată, partidul premierului Kristrún Frostadóttir, Partidul Reformei, favorabil aderării la UE, și Partidul Poporului, care se opune aderării. 

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