O dronă turcească a intrat în spațiul aerian al Greciei și a survolat un aeroport. A fost interceptată de avioane F16

O dronă turcească a intrat ilegal în spațiul aerian grecesc în apropiere de Alexandroupolis (nord-est), determinând o mobilizare imediată a forțelor aeriene, a relatat postul public de televiziune ERTnews, citat de Le Figaro.

O sursă militară greacă a confirmat incidentul pentru AFP. Drona s-a deplasat într-un punct apropiat de pista terminală a aeroportului Alexandroupolis chiar în momentul în care un avion de pasageri încerca să decoleze, a declarat ERTnews, considerând situația deosebit de îngrijorătoare. „Avioanele F -16 grecești care erau în alertă au decolat imediat și, în câteva minute, s-au apropiat de drona turcească, identificând-o și interceptând-o”. Acțiunea avioanelor de vânătoare „a dus la părăsirea spațiului aerian grecesc de către dronă”, „ plecarea acesteia fiind înregistrată în regiunea (insula greacă) Samotrakia”, potrivit televiziunii publice.

Siguranța zborului nu a fost afectată

Incidentul nu a afectat siguranța zborului pe aeroportul Alexandroupolis, care, ca măsură de precauție, a folosit o altă pistă pentru a decola normal spre Aeroportul Internațional din Atena. „Nu este un incident grav”, a declarat sursa militară pentru AFP. Acesta se încadrează în categoria „incidente și interceptări zilnice” efectuate de armata greacă, „fie în nord-estul, fie în sud-estul Mării Egee” .

Încălcările spațiului aerian grec de către aeronavele turcești au devenit din nou ceva obișnuit în 2026, concentrate în Marea Egee și acum efectuate în principal cu drone, conform datelor de la Ministerul Apărării. De la zero încălcări ale Turciei în 2024, numărul a crescut la 225 în 2025 și la 433 în 2026 până la începutul lunii august, multe dintre acestea fiind efectuate acum de diverse tipuri de drone, atât înarmate, cât și neînarmate. Autoritățile grecești protestează în mod regulat împotriva acestor încălcări ale spațiului lor aerian național.