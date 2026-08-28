Suedia trimite avioane Gripen și nave de război pentru protejarea Finlandei

Forțele de Apărare ale Finlandei au anunțat vineri că echipamentele militare suedeze vor contribui în special la consolidarea supravegherii spațiului aerian finlandez. Măsura va permite armatei Finlandei să își concentreze propriile resurse asupra eventualelor încălcări ale teritoriului național și asupra gestionării incidentelor de securitate, scrie Reuters.

„Echipamentele suedeze consolidează în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru respingerea încălcărilor și incidentelor, dacă va fi necesar”, au transmis autoritățile militare finlandeze.

Suedia trimite avioane Gripen pentru apărarea Finlandei

Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat pentru Reuters că Suedia a răspuns unei solicitări formulate de Finlanda pentru consolidarea apărării aeriene, pe fondul deteriorării situației de securitate.

Potrivit oficialului suedez, acordul permite forțelor armate ale Suediei să sprijine Finlanda, dacă este necesar, inclusiv în cazul unor încălcări ale teritoriului finlandez.

Pe lângă avioanele de luptă Gripen și navele militare dotate cu capabilități pentru combaterea dronelor, Suedia ar putea trimite și sisteme terestre destinate apărării împotriva dronelor.

Finlanda și Suedia sunt vecine și au dezvoltat o cooperare militară strânsă. Ambele țări au aderat recent la NATO, în contextul schimbării radicale a arhitecturii de securitate din Europa după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Finlanda are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia

Situația este deosebit de sensibilă pentru Finlanda, care are o frontieră terestră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, cea mai lungă frontieră terestră a unui stat NATO cu Federația Rusă.

În ultimele luni, mai multe incidente legate de drone militare care au pătruns sau au fost detectate în apropierea spațiului aerian al unor state NATO din regiune au amplificat îngrijorările privind extinderea efectelor războiului din Ucraina.

Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania sunt printre țările care monitorizează îndeaproape aceste incidente. Situația este cu atât mai complicată cu cât Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective rusești, inclusiv asupra infrastructurii portuare și petroliere din zona Mării Baltice. Unele drone și-au ratat țintele, generând alerte de securitate în statele vecine.

Suedia consolidează apărarea aeriană a Finlandei

În paralel cu acordul militar, compania suedeză Saab, producătorul avioanelor Gripen, a anunțat vineri că a primit din partea Finlandei o comandă în valoare de 1,2 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 126 de milioane de dolari.

Contractul vizează sistemul portabil de apărare antiaeriană RBS 70 NG, destinat combaterii unor amenințări aeriene.

Cooperarea dintre cele două state nordice marchează astfel o consolidare suplimentară a apărării NATO pe flancul nordic și în zona Mării Baltice, într-un moment în care incursiunile dronelor și riscul extinderii incidentelor generate de războiul din Ucraina reprezintă o preocupare pentru mai multe state membre ale Alianței.