Comisia Europeană confirmă că a primit plângeri privind Brațul Bala de la un ONG de mediu. Care e poziția Bruxellesului

Răspunsul unui purtător de cuvânt al Executivului de la Bruxelles, la întrebările reporterului Mediafax, a venit vineri dimineață.

Reprezentanții Comisiei au confirmat pentru Mediafax, așa cum transmisese și conducerea Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) privind toate etapele proiectului care ar fi urmat să ducă la creșterea nivelului Dunării, că proiectul a fost contestat de o organizație de Mediu.

Din Brațul Bala se alimentează pentru răcirea instalațiilor și centrala nucleară de la Cernavodă, ale căror reactoare au fost închise, pe 28 iulie și 13 august, din cauza nivelul extrem de scăzut al fluviului.

Astfel, răspunsul confirmă și poziția fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, contestat de reprezentații locali ai organizațiilor, care negaseră că ar fi trimis sesizări.

Cine a depus plângerea

Comisia a confirmat pentru Mediafax că s-a depus o plângere despre proiect, cu mult întârziat față de planul inițial, acum doi ani.

De altfel, lucrările de dragare, în derulare zilele acestea, și de regularizare a Dunării în zona brațului Bala au fost de fapt propuse de responsabilii din domeniul energiei încă de acum 23 de ani – fix după data de 23 august, când s-a decis prima și unica dată, înainte de 13 iulie, oprirea totală capacităților nucleare de la Cernavodă – potrivit unui document guvernamental consultat de Mediafax.

„În iunie 2024, WWF CEE a depus la Comisie o plângere privind proiectul planificat pe brațul Bala de pe Dunăre, ridicând întrebări cu privire la conformitatea proiectului cu cerințele de mediu aplicabile ale UE și la justificarea care stă la baza sa. Comisia rămâne deschisă oricărei soluții tehnice adecvate, cu condiția ca această soluție tehnică să respecte pe deplin legislația UE și națională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opțiunilor și să rezulte din consultări semnificative cu părțile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”, au răspuns oficialii Comisiei.

Potrivit purtătorului de cuvânt, aceasta este unica plângere în acest sens.

„Comisia a primit doar o plângere de la WWF CEE. Aceștia sunt sprijiniți de Comisia Dunării și de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea”, a comunicat Comisia.

În ceea ce privește corespondența derulată între REGIO autoritățile române cu privire la plângeri, oficialii nu putut pune la dispoziție detalii, fiind o procedură în derulare.

„În urma primirii și evaluării plângerii privind proiectul planificat pe brațul Bala de pe Dunăre în iunie 2024, Comisia a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport și reclamantul. Fără a aduce atingere vreunui rezultat, procedura de reclamație rămâne deschisă până când se realizează progrese suficiente în abordarea preocupărilor exprimate. Comisia monitorizează progresul dialogului dintre cele două părți. Întrucât procedura este în curs de desfășurare, corespondența schimbată în acest context nu poate fi partajată în această etapă. Orice cerere de acces la documente specifice ar trebui evaluată în conformitate cu normele aplicabile privind accesul public la documentele Comisiei”, au conchis oficialii Executivului de la Bruxelles.