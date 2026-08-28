Beijingul pariază pe „dronele care vânează drone”: noul produs militar ieftin al Chinei

La cel mai mare târg de drone din China, organizat la Shenzhen, numeroși producători au prezentat în acest an rachete-interceptor de mici dimensiuni, unele dintre ele dezvoltate cu numai câteva luni înainte, relatează Financial Times.

Spre deosebire de sistemele care încearcă să bruieze comunicațiile sau semnalul GPS al unei drone, noile aparate chinezești sunt concepute să urmărească ținta și să o lovească direct în aer.

Producătorii susțin că interceptoarele pot depăși viteze de 300 de kilometri pe oră, iar evoluția sistemelor de inteligență artificială le-a crescut semnificativ precizia.

De la drone comerciale la „drone-killer”

Intrarea Chinei pe această piață este facilitată de faptul că multe dintre componentele necesare unui interceptor sunt similare celor folosite deja la dronele comerciale.

China domină de ani buni această industrie. DJI, companie cu sediul tot în Shenzhen, controlează, potrivit estimărilor Drone Industry Insights citate de FT, aproximativ 70-80% din piața mondială a dronelor destinate utilizării civile și comerciale.

Acum, aceeași infrastructură industrială ar putea fi folosită pentru o nouă generație de arme defensive.

Majoritatea interceptoarelor prezentate la Shenzhen sunt aparate mici, cu componente realizate prin imprimare 3D, prevăzute cu patru aripi, motoare electrice, camere video și module de ghidare amplasate în partea frontală.

Prețurile anunțate de producători variază între aproximativ 10.000 și 20.000 de yuani, echivalentul a circa 1.500-2.900 de dolari pentru un interceptor. Variantele care nu dispun de sisteme automate de ghidare sunt și mai ieftine.

Diferența este uriașă față de rachetele sistemelor clasice de apărare antiaeriană, care pot costa sute de mii sau chiar milioane de dolari.

Un producător chinez spune că vinde deja mii de interceptoare pe lună

Viteza cu care companiile chineze s-au adaptat este ilustrată de Shenzhen Weichuan Model Equipment.

Fondatorul companiei, Wen Ting, a declarat pentru FT că firma sa a început să dezvolte interceptoare abia în octombrie, dar a ajuns deja să poată comercializa „câteva mii” de unități în fiecare lună.

Printre piețele către care compania susține că vinde astfel de echipamente se numără Rusia și state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

Producătorul susține că sistemul poate identifica și ataca autonom dronele aflate în apropiere.

Expansiunea rapidă arată modul în care industria chineză reacționează la lecțiile ultimelor războaie: produse relativ simple, ieftine și care pot fi fabricate în cantități foarte mari.

Războiul din Ucraina a schimbat ecuația

Atacurile rusești cu drone kamikaze au transformat Ucraina într-unul dintre cele mai importante laboratoare mondiale pentru dezvoltarea sistemelor anti-dronă.

Dronele de tip Shahed și variantele dezvoltate ulterior pot zbura pe distanțe mari și nu depind permanent de GPS, ceea ce reduce eficiența sistemelor tradiționale de bruiaj.

Ucraina a răspuns inclusiv prin dezvoltarea unor interceptoare ieftine, destinate distrugerii dronelor rusești înainte ca acestea să ajungă la țintă.

Experiența acumulată de Kiev a devenit între timp și un produs de export. În martie, Ucraina a trimis 228 de specialiști în interceptarea dronelor în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania, pentru a ajuta statele respective să se apere de dronele iraniene.

Volodimir Zelenski a anunțat, de asemenea, că interceptoare ucrainene au fost folosite de mai multe state din Golf împotriva dronelor iraniene.

Problema de milioane de dolari: cum dobori o dronă ieftină fără să folosești o rachetă foarte scumpă

Una dintre marile probleme ale apărării antiaeriene moderne este dezechilibrul dintre costul atacului și cel al apărării.

Un atacator poate trimite simultan zeci sau sute de drone relativ ieftine. Dacă acestea sunt interceptate cu rachete antiaeriene convenționale, costurile defensive pot deveni disproporționat de mari, iar stocurile de muniție se pot epuiza rapid.

Interceptoarele de câteva mii de dolari încearcă să rezolve tocmai această problemă.

Ele nu pot înlocui sistemele clasice de apărare antiaeriană, dar ar putea forma un strat suplimentar de protecție împotriva dronelor lente și relativ ieftine.

Există însă și limite

Majoritatea interceptoarelor sunt de unică folosință, iar producătorii chinezi oferă estimări foarte diferite privind precizia lor, între aproximativ 50% și aproape 100%.

O altă problemă este integrarea cu radarele și sistemele care trebuie să detecteze și să urmărească țintele. Reprezentanți ai industriei chineze recunosc că fabricarea interceptorului propriu-zis este relativ simplă; construirea unei rețele eficiente de senzori, radar și comandă este mult mai complicată.

În plus, astfel de sisteme pot avea dificultăți atunci când trebuie să facă față unor roiuri de drone lansate simultan.

China domină și cursa brevetelor anti-dronă

Andrew White, avocat specializat în brevete la compania britanică Mathys & Squire, a declarat pentru FT că instituțiile chineze au depus anul trecut cele mai multe cereri de brevet din lume în domeniul tehnologiilor anti-dronă.

Numărul acestora ar fi fost de peste două ori mai mare decât cel înregistrat de Statele Unite, aflate pe poziția a doua.