Costul incendiilor din Franța din această vară este estimat la 500 de milioane de euro

Această evaluare inițială, bazată pe cererile de despăgubire depuse până la mijlocul lunii august, demonstrează „amploarea excepțională a pagubelor”, a subliniat Florence Lustman, președinta federației care reprezintă aproape toți asigurătorii din Franța, potrivit Le Figaro.

Este probabil ca estimarea să fie revizuită în creștere, deoarece cei afectați au termen până la 31 august pentru a-și raporta pierderile.

Marea majoritate a cazurilor se referă la proprietăți private, cu aproximativ 21.000 de cereri înregistrate. Această cifră include rambursarea costurilor de cazare temporară pentru o parte dintre cele 30.000 de persoane cărora autoritățile au ordonat să-și evacueze locuințele. Aproape 3.000 de cereri au fost înregistrate pentru profesioniști (meșteri, proprietari de magazine, întreprinderi, fermieri) și autorități locale.

Despăgubiri pentru pierderea de venituri

Printre acestea, peste 1.800 de dosare au fost deschise pentru „pierderi cauzate de întreruperea activității”, adică pierderea de venituri și venituri cauzată de oprirea forțată a activității economice. Estimate la aproape 30 de milioane de euro, aceste pierderi cauzate de întreruperea activității s-au produs în marea majoritate a cazurilor fără ca firmele să sufere vreo pagubă materială directă, precizează federația.

Numărul victimelor acestor incendii depășește cu mult numărul victimelor incendiilor forestiere de vară din 2022 din Franța. Între începutul lunii iunie și sfârșitul lunii septembrie, aceste incendii au dus la aproximativ 2.000 de cereri de despăgubire și la un cost de 80 de milioane de euro. Federația asigură că pentru aproape toate daunele care afectează locuințele sau afacerile care necesită evaluare, a fost deja efectuată o inspecție sau este programată să aibă loc în zilele următoare.

Ajutoare de la guvern

Această evaluare financiară vine în contextul verii anului 2026 marcată de valuri de căldură repetate și o secetă istorică. Cel mai mare incendiu a lovit regiunea Gironde, unde un megaincendiu a mistuit 42.000 de hectare de pădure la mijlocul lunii iulie, un eveniment fără precedent din 1949, deși nu s-au înregistrat decese. 180 de case au fost distruse în satul Le Porge, de departe cel mai afectat.

În timpul unei vizite în regiune la mijlocul lunii august, prim-ministrul Sébastien Lecornu a declarat că dorește „să scoată artileria grea”, anunțând 12 milioane de euro sub formă de ajutoare imediate, scutiri de impozite pentru întreprinderile afectate și o accelerare a emiterii autorizațiilor de construire pentru locuințele care urmează să fie reconstruite.