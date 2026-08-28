Descoperire surprinzătoare: un „păianjen-viespe” a apărut pentru prima dată într-o grădină

Descoperirea a fost anunțată de administrația grădinii.

Ciclistul a zărit păianjenul și le-a semnalat descoperirea voluntarilor aflați încă la fața locului. Aceștia au venit imediat să vadă vizitatoarea neașteptată. Exemplarul a fost observat cu o pradă înfășurată în propria pânză.

Deși are un aspect impresionant, păianjenul-viespe este complet inofensiv pentru om. Specia se hrănește în special cu insecte prinse în pânza pe care o țese. Este primul exemplar de acest tip observat vreodată în grădină. Un alt păianjen din genul Argiope fusese totuși zărit anul trecut lângă bazinul de apă.

Descoperirea bucură în mod special echipa grădinii, refugiu al Ligii pentru protecția păsărilor, aflată chiar în anul centenarului. De doi sau trei ani, voluntarii spun că își intensifică eforturile pentru a aduce mai multă viață în acest spațiu. Au fost amenajate plante perene pentru polenizatori, o pajiște înflorită, cuiburi pentru păsări și trandafiri botanici.

Grădina de trandafiri rămâne deschisă publicului până la finalul lunii septembrie, în weekenduri și de sărbători. Tot până atunci este prelungită și expoziția dedicată centenarului grădinii, găzduită la Ferme Linck, precizează instituția.