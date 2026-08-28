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Descoperire surprinzătoare: un „păianjen-viespe” a apărut pentru prima dată într-o grădină

O descoperire surprinzătoare a avut loc într-o grădină de lângă Strasbourg, unde voluntarii au găsit pentru prima dată un spectaculos „păianjen-viespe”. Cu dungile sale galbene și negre, acesta seamănă izbitor cu o viespe, însă este complet inofensiv pentru oameni.
Descoperire surprinzătoare: un „păianjen-viespe” a apărut pentru prima dată într-o grădină
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 13:07, Life-Inedit
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Descoperirea a fost anunțată de administrația grădinii.
Este vorba despre un Argiope bruennichi, specie supranumită „păianjen-viespe” din cauza dungilor sale galbene și negre. Puțin înainte de prânz, un ciclist a cerut permisiunea să facă un tur al grădinii. Voluntarii se pregăteau chiar atunci să o închidă, conform actu.fr.

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