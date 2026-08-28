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O pisicuță blocată într-un excavator a devenit „colega” muncitorilor care i-au salvat viața

O pisicuță blocată într-un excavator Komatsu, în Ohio, a fost salvată de muncitori și a devenit mascota firmei. Videoclipul a strâns milioane de vizualizări.
O pisicuță blocată într-un excavator a devenit „colega” muncitorilor care i-au salvat viața
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 08:29, Life-Inedit
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O pisicuță găsită blocată într-un excavator Komatsu a devenit cel mai nou membru al echipei care a salvat-o. Potrivit Global News, povestea lui Sue a devenit virală în Ohio și a strâns milioane de vizualizări online.

Muncitorii de la River Reach Construction, din orașul Barberton, au auzit sunete ciudate dintr-un excavator. Echipa a început imediat misiunea de salvare. A reușit să elibereze pisoiul portocaliu îndepărtând placa de protecție inferioară a utilajului.

Imaginile îl arată pe șeful de echipă, Chase Guello, forțând deschiderea elementului metalic blocat. În acel moment, pisoiul a căzut spectaculos din utilaj.

Videoclipul cu operațiunea de salvare a strâns 5,8 milioane de vizualizări și mii de comentarii, inclusiv din partea companiei Komatsu. Producătorul de utilaje a încurajat firma din Ohio să ia legătura direct cu ei, potrivit sursei citate.

Pisicuța a primit numele Sue, chiar după utilajul în care a fost găsită. După o încercare nereușită de a-i localiza mama, Sue a ajuns la un centru de salvare a animalelor. Acolo a primit îngrijire până a crescut suficient pentru a se reîntâlni cu salvatorii ei. A petrecut apoi câteva săptămâni într-o familie, înainte de a deveni oficial „pisica șantierului”.

 

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Compania a distribuit ulterior fotografii cu Sue îmbrăcată în propria vestă de vizibilitate. Casca de șantier și vesta au fost oferite chiar de Komatsu. Când nu este la muncă pe șantier, pisicuța stă acasă cu mecanicul atelierului, Jared. Acesta are experiență în creșterea animalelor la fermă.

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