Hobby-urile bunicilor revin în forță

Notificările, rețelele sociale și senzația constantă de întârziere au împins tot mai mulți oameni spre o abordare opusă: încetinirea deliberată, spune Blic.

Tendința se numește „hobby-uri lente” și readuce în actualitate activități considerate demodate până de curând. Nu contează viteza cu care termini ceva. Contează timpul petrecut concentrat asupra unui singur lucru, fără competiție și fără nevoia de a posta rezultatul online.

Andrelele și croșetele, mult timp asociate exclusiv cu bunicile, sunt acum adoptate de tineri. Tricotatul cere mișcări repetitive, atenție la model și răbdare, iar obiectul se conturează treptat.

Grădinăritul se potrivește la fel de bine acestei filosofii, pentru că natura nu poate fi grăbită. Câteva ghivece pe balcon sunt suficiente pentru a începe, fără să fie nevoie de o grădină întreagă.

Oamenii revin în masă la hobby-urile bunicilor lor: tendința pe care toată lumea o adoră

Pâinea de casă, mai ales cea cu maia, revine și ea în bucătării. Aluatul trebuie frământat, lăsat să crească și modelat, iar procesul contează mai mult decât rezultatul cumpărat din magazin. Broderia și olăritul urmează același tipar. E nevoie doar de o bucată de țesătură cu ac și ață, sau de lut modelat cu răbdare. Imperfecțiunile devin parte din farmecul obiectului.

Jurnalul scris de mână, cărțile fizice și puzzle-urile completează lista activităților fără notificări sau termene limită.

Observarea păsărilor, altădată asociată strict cu vârstnicii, atrage acum și generațiile tinere.

Toate aceste hobby-uri au un lucru în comun: rezultatul nu apare imediat. Ele cer timp, repetiție și răbdare, exact ceea ce lipsește din viața digitală de zi cu zi.