Fisticul, de la modă culinară la aliment nutritiv. Cum recunoști boabele de calitate

Potrivit Centrului Federal pentru Nutriție din Germania (BZfE), fisticul este o sursă importantă de acizi grași nesaturați și conține vitamina E și vitamine din complexul B. În compoziția sa se găsesc, de asemenea, minerale precum potasiul și magneziul.

În plus, fisticul este bogat în proteine, fibre și antioxidanți, relatează publicația Stern.

Grăsimi nesaturate, fibre și proteine

Profilul nutritiv face ca fisticul simplu să fie mai mult decât un ingredient pentru înghețată, creme sau produse de patiserie.

Grăsimile nesaturate reprezintă una dintre componentele sale valoroase, în timp ce conținutul de proteine și fibre îi completează profilul nutrițional. Vitamina E este, la rândul său, un nutrient cu rol antioxidant.

Fisticul furnizează și potasiu și magneziu, două minerale necesare organismului pentru funcționarea normală.

Este important însă să facem diferența între fisticul consumat ca atare și produsele care doar îl conțin. Popularitatea recentă a ingredientului a dus la folosirea lui în numeroase dulciuri, de la ciocolată și înghețată până la croissante umplute cu cremă de fistic. Profilul nutrițional al unor asemenea produse depinde de întreaga lor compoziție, nu doar de prezența fisticului.

Cum recunoaștem fisticul de calitate

Culoarea poate oferi indicii atunci când alegem fisticul. În funcție de soi, miezul poate avea nuanțe de la gălbui până la verde.

Conform BZfE, miezurile de culoare verde închis sunt asociate cu o calitate superioară. Un alt criteriu este coaja: în cazul unui produs bun, majoritatea cojilor ar trebui să fie crăpate natural de-a lungul îmbinării și să poată fi îndepărtate cu ușurință.

Și depozitarea contează. Fisticul trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, într-un recipient închis ermetic. În condiții necorespunzătoare există riscul apariției mucegaiului sau al râncezirii.

Popularitatea fisticului a crescut spectaculos

Interesul pentru fistic nu se limitează la recomandările privind alimentația. În Germania, piața produselor cu fistic a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani.

Datele YouGov citate de presa germană arată că vânzările din retail au crescut de la aproximativ 170 de milioane de euro în 2021 la circa 374 de milioane de euro în 2025, un avans de 120%.

Mai mult, 53% dintre gospodăriile germane au cumpărat în 2025 cel puțin un produs cu fistic. Popularitatea a fost alimentată inclusiv de fenomenul „ciocolatei Dubai”, devenit viral pe rețelele sociale.

Dincolo însă de tendințele culinare, fisticul consumat ca aliment rămâne interesant în primul rând prin combinația de grăsimi nesaturate, proteine, fibre, vitamine, minerale și antioxidanți pe care o furnizează.