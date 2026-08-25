Vrei să adormi repede? Nutriționiștii recomandă patru fructe ce te pot ajuta la susținerea somnului

După ce călătoriți în alte fusuri orare sau vă adaptați la un nou program de lucru, ciclul dumneavoastră de somn poate fi puțin dereglat.

Potrivit Eating Well, o soluție ar putea fi să apelați la un supliment de melatonină. Acesta poate ajuta organismul să semnaleze că este timpul să dormiți și poate fi util pentru adaptarea la schimbările din programul de somn.

Cu toate acestea, mulți adulți nu au nevoie de doze mari de melatonină, găsite adesea în suplimentele alimentare.

Ce să evitați pentru un somn odihnitor

Puteți susține producția naturală de melatonină a organismului prin limitarea luminilor puternice, a ecranelor, a alcoolului, a meselor copioase și a exercițiilor fizice de mare intensitate în orele dinaintea culcării. Totodată, puteți alege alimente care conțin melatonină sau nutrienții pe care corpul îi folosește pentru a o produce.

Pentru o modalitate delicioasă de a-ți susține rutina de somn, nutriționiștii recomandă să consumi câteva fructe bogate în melatonină.

Cireșe

Deși cireșele acrișoare pot conține mai multă melatonină decât cireșele dulci, ambele soiuri pot fi o sursă a acestui compus care susține somnul.

Cercetările sugerează că consumul de suc de cireșe acrișoare poate crește nivelul de melatonină. De asemenea, poate susține aspecte legate de somn, inclusiv durata și eficiența somnului, potrivit sursei.

Mango

Pe lângă cireșe, mango conține în mod natural melatonină. Pe lângă aceasta, mango este și o sursă bună de vitamina B6, o vitamină solubilă în apă. Ea este necesară pentru a transforma triptofanul în melatonină în organism. Acest lucru poate susține producția naturală de melatonină a organismului.

Deși mango conține mai mult zahăr ca alte fructe, cercetările arată că un consum zilnic de mango proaspăt îmbunătățește controlul glicemiei, sensibilitatea la insulină și compoziția corporală la adulții cu prediabet, conform aceleiași surse.

Banane

Conținutul de melatonină din banane poate varia în funcție de coacerea lor. Pe măsură ce bananele se coc, acestea dezvoltă niveluri mai ridicate de melatonină. O banană coaptă poate fi gustarea perfectă înainte de culcare.

Pe lângă melatonină, bananele sunt bogate și în triptofan. Acesta care crește și odată cu coacerea lor. Ele conțin vitamina B6 și potasiu, iar toate acestea susțin capacitatea organismului de a produce melatonină.

Cercetările sugerează că un consum regulat de banane poate contribui, de asemenea, la un somn mai bun.

Kiwi

Consumul de kiwi, fie proaspăt, fie uscat, poate susține durata și eficiența somnului, mai arată sursa citată.

Cercetările sugerează, de asemenea, că un consum regulat de kiwi poate influența nivelul de serotonină. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care fructul poate susține somnul.

Unele cercetări au descoperit că un consum de două kiwi cu aproximativ o oră înainte de culcare poate ajuta oamenii să simtă că au dormit mai bine și să funcționeze mai bine pe parcursul zilei.