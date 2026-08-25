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„Fierb măgari pentru a produce suplimente”. Dezvăluirea unui doctor care i-a îngrozit pe invitații unei emisiuni

Un doctor britanic i-a șocat pe invitații unei emisiuni BBC după ce a explicat de unde provin, de fapt, unele dintre cele mai populare produse din industria wellness.
„Fierb măgari pentru a produce suplimente”. Dezvăluirea unui doctor care i-a îngrozit pe invitații unei emisiuni
Sursa foto: Pexels - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 aug. 2026, 12:43, Ştiinţă-Sănătate
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Comedianta Judi Love a părut alarmată în timp ce medicul Dr Xand le-a explicat invitaților ce intră în componența unuia dintre cele mai mari trenduri din industria suplimentelor, potrivit The Independent.

Colagenul este cea mai abundentă proteină din organismul uman și contribuie la elasticitatea și rezistența țesuturilor. Pe măsură ce îmbătrânim, producția de colagen încetinește, ceea ce contribuie la schimbările de aspect și la apariția durerilor și rigidității articulare.

În industria wellness, colagenul a devenit o afacere uriașă, iar companiile comercializează produse sub formă de pudră, jeleuri, tablete și lichide.

Povestea din spatele fenomenului

Invitat la Then One Show, emisiunea BBC, medicul, prezentatorul și realizatorul britanic Dr Xand a încercat să explice ce se află, de fapt, în spatele acestui fenomen.

„Oricine este pasionat de wellness – vă spun, și eu am fost – eram și eu interesat de povestea colagenului. Colagenul este cea mai comună proteină din corpul vostru… sunteți ținuți împreună de colagen”, a spus el.

Medicul a explicat că, odată cu înaintarea în vârstă, colagenul începe să se degradeze, ceea ce contribuie la problemele articulare și la apariția ridurilor.

„Și atunci te gândești că are sens să mănânci colagen – crezi: «O să ajungă în pielea mea, o să ajungă în articulațiile mele, o să mă repare»”.

Dezvăluirea care i-a șocat pe invitați

Apoi a venit partea care i-a făcut pe invitați să reacționeze vizibil. Dr Xand a povestit că a vizitat o fabrică din China unde, potrivit afirmațiilor sale, „fierb măgari pentru a produce suplimente cu colagen”.

Medicul a explicat că industria colagenului se bazează în mare parte pe produse reziduale provenite din procesarea industrială a cărnii și peștelui.

Printre acestea se numără copite, gheare de pui, picioare de porc, urechi de porc, cozi și piele.

„Le fierbi împreună cu acid clorhidric și obții colagen la celălalt capăt”, a spus Dr Xand. El a afirmat că, în anii 1990, companiile au realizat că, în loc ca aceste resturi să fie folosite drept hrană pentru animale, puteau fi comercializate ca produse de înfrumusețare.

Dr Xand a susținut, de asemenea, că cercetările arată că produsele nu funcționează și a descris povestea colagenului drept „prea frumoasă pentru a fi adevărată”.

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