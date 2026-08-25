Tulburările de alimentație sunt mult mai complexe decât se credea. Afecțiunile depășesc greutatea și metabolismul

Tulburările de alimentație sunt considerate în general a fi în primul rând o afecțiune de sănătate mintală, legată de greutate și imaginea corporală. Însă, un nou studiu sugerează că imaginea este mult mai complexă.

Cercetarea a fost realizată de Institutul Karolinska din Suedia. Oamenii de știință au analizat factorii genetici care ar putea juca un rol în comportamentele de alimentație compulsivă și în anorexia nervoasă.

Unde sunt cele mai multe cazuri de tulburări alimentare

Potrivit Euronews, aceste tulburări afectează milioane de oameni din întreaga lume, în principal în țările cu venituri mari. Europa de Vest înregistrează în mod constant cel mai mare număr de cazuri.

Simptomele duc la riscuri semnificative sau daune aduse sănătății, disconfort sau afectarea funcționării normale. Se estimează că 95% din primele cazuri apar până la vârsta de 25 de ani.

Studiul a inclus aproape 40.000 de persoane cu comportament de alimentație compulsivă și aproximativ 25.000 de persoane cu anorexie nervoasă. Acestea au fost comparate cu peste 1,2 milioane de persoane fără tulburări de alimentație.

„Nu au legătură doar cu greutatea corporală”

„Concluziile noastre arată că tulburările de alimentație nu au legătură doar cu greutatea corporală. Multe dintre variantele genetice asociate cu aceste afecțiuni diferă de variantele care influențează greutatea unei persoane”, a declarat Lu Yi, cercetător principal la Departamentul de Epidemiologie Medicală și Biostatistică de la Institutul Karolinska.

Cercetătorii au descoperit șase markeri genetici legați de alimentația compulsivă și opt legați de anorexie. Dintre aceștia, doi, asociați cu anorexia nervoasă, nu fuseseră identificați anterior, potrivit sursei.

Studiul a mai constatat că prezența anumitor markeri poate indica o vulnerabilitate biologică comună la alte trăsături. De exemplu, unii markeri pentru mâncatul excesiv sunt și markeri pentru comportamentele de control al impulsurilor, cum ar fi fumatul sau asumarea de riscuri, un indice de masă corporală (IMC) mai mare și tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD).

Markerii pentru anorexie, pe de altă parte, au arătat legături genetice mai puternice cu tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC).

S-a descoperit și că asocierile genetice cu mâncatul excesiv și anorexia nervoasă diferă de factorii genetici care influențează indicele de masă corporală (IMC), chiar dacă greutatea corporală este un factor important în ambele afecțiuni.

Complexitatea tulburărilor de alimentație

Acest lucru sugerează că tulburările de alimentație nu pot fi înțelese doar în termeni de greutate sau metabolism, au remarcat autorii.

„Pe termen lung, aceste cunoștințe pot contribui la strategii de tratament mai specifice. Acestea pot să ia în considerare caracteristicile specifice ale fiecărei afecțiuni”, potrivit cercetătorilor.