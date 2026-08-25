Fumul de la țigările electronice îți poate afecta vederea de fiecare dată când clipești

Țigările electronice îți pot irita ochii și ar putea destabiliza stratul protector de lacrimi necesar pentru o vedere clară și confortabilă, potrivit Mirror.

Impactul vapatului asupra ochilor, prea puțin studiat

Deși efectele vapatului asupra plămânilor și inimii sunt din ce în ce mai discutate, specialiștii spun că se acordă mult mai puțină atenție simptomelor oculare. Acestea includ uscăciunea, roșeața, arsurile și vederea încețoșată.

Mohammad Dehabadi, chirurg oftalmolog, a declarat că cercetările emergente sugerează că vaporii de țigară electronică nu sunt inofensivi pentru suprafața delicată a ochiului.

„De fiecare dată când clipim, o peliculă lacrimală subțire se întinde pe ochi. Aceasta menține suprafața lubrifiată și protejează împotriva iritanților. De asemenea, creează suprafața optică netedă necesară pentru o vedere clară”, explică el.

Ce simptome sunt cauzate de vapat

„Dovezile sugerează că vapatul poate reduce calitatea și stabilitatea filmului lacrimal. Când acesta se descompune prea repede, ochii pot fi uscați, cu senzație de nisip, dureroși sau lăcrimați. Vederea poate fluctua până când persoana clipește din nou”, adaugă el.

Dacă pelicula lacrimală protectoare a ochiului este deteriorată, poate apărea sindromul de ochi uscat. Această afecțiune poate duce la iritații, roșeață și disconfort sau la o senzație de zgârietură la fiecare clipire.

Pentru a trata sindromul de ochi uscat, experții recomandă metode de hidratare, ajustări ale stilului de viață și tratamente medicale, potrivit sursei.

De ce afectează țigările electronice ochii

Substanțele din țigările electronice pot conține nicotină, arome, propilen glicol și alte substanțe produse atunci când lichidul pentru țigări electronice este încălzit.

„Aerosolul nu dispare pur și simplu. Ochii pot fi expuși direct atunci când vaporii se îndreaptă spre față. Unele substanțe pot intra și în fluxul sanguin după ce sunt inhalate”, potrivit lui Dehabadi.

Impactul pe termen lung al vapatului asupra retinei, nervului optic și vaselor de sânge minuscule ale ochiului nu este încă pe deplin înțeles.

„Nicotina poate afecta vasele de sânge. În același timp, stresul oxidativ este implicat în mai multe boli oculare. Prin urmare, este rezonabil ca cercetătorii să examineze dacă vapatul pe termen lung ar putea avea efecte dincolo de suprafața ochiului”, adaugă el.

„Roșeața persistentă, disconfortul sau vederea încețoșată ar trebui, de asemenea, examinate. Mesajul important este că vapatul nu intră în contact doar cu plămânii. Și ochii sunt expuși și aceștia pot fi printre primele locuri unde iritația devine vizibilă”, a conchis acesta.