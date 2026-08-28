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Planeta se încinge, iar copiii plătesc prețul: 560 de milioane sunt deja afectați

Până la 560 de milioane de copii trec deja, în fiecare an, prin cel puțin o lună suplimentară de căldură periculoasă din cauza schimbărilor climatice, o amenințare care le pune sănătatea în serios pericol.
Planeta se încinge, iar copiii plătesc prețul: 560 de milioane sunt deja afectați
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
28 aug. 2026, 08:39, Life-Inedit
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Copiii din prezent sunt expuși anual la un număr semnificativ mai mare de zile cu stres termic decât generațiile anterioare, iar această povară este de așteptat să crească, arată un nou studiu, potrivit Euronews.

Cercetătorii au constatat că populațiile tinere se confruntă cu riscuri disproporționate pentru sănătate, inclusiv efecte fiziologice directe și amenințări indirecte, precum insecuritatea alimentară și lipsa accesului la apă.

Concluziile arată că până la 560 de milioane de copii cu vârste între 0 și 9 ani trec prin cel puțin o lună suplimentară de stres termic în fiecare an din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Copiii sunt mai vulnerabili

Vulnerabilitatea la stresul termic diferă în funcție de vârstă, au precizat cercetătorii, iar adulții în vârstă, nou-născuții și copiii mici sunt deosebit de expuși.

„Copiii sunt deosebit de vulnerabili la efectele schimbărilor climatice și se vor confrunta cu intensificarea acestora pe parcursul vieții lor”, au scris autorii.

Studiul arată că expunerea copiilor depășește nivelul înregistrat pentru orice altă grupă de vârstă și este de aproape trei ori mai mare decât în cazul celor 190 de milioane de persoane cu vârste între 60 și 69 de ani care se confruntă cu această amenințare suplimentară pentru sănătate.

Căldura excesivă este periculoasă pentru organism deoarece îi afectează capacitatea de a-și regla temperatura, agravează problemele de sănătate existente și crește riscul de insolație, insuficiență renală și afectare pulmonară.

În cazul copiilor, impactul este și mai mare deoarece aceștia se află în perioada de dezvoltare fizică și au o capacitate mai redusă de a-și regla temperatura corporală. Ei transpiră mai puțin raportat la kilogramul de greutate corporală și au o rată metabolică mai ridicată, ceea ce face ca temperatura corpului să crească mai repede în perioadele de căldură extremă.

Vulnerabilitate și din punct de vedere socioeconimic

Potrivit cercetătorilor, mai mulți factori contribuie la expunerea copiilor la căldură periculoasă.

Cercetătorii au mai arătat că este probabil ca cei mai afectați copii să fie și cei mai vulnerabili din punct de vedere socioeconomic. Aceștia sunt afectați de căldură atât direct, prin stresul termic, cât și indirect, prin răspândirea bolilor transmise de țânțari, perturbarea practicilor de hrănire a copiilor și complicații la naștere.

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