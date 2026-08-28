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De ce le place copiilor să încerce pantofii părinților? Explicația unui psiholog

Copiii între doi și cinci ani se plimbă adesea în pantofii părinților. Psihologul Javier de Haro explică ce se ascunde de fapt în spatele acestui joc.
De ce le place copiilor să încerce pantofii părinților? Explicația unui psiholog
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 12:35, Life-Inedit
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Copiii cu vârste între doi și cinci ani au adesea obiceiul de a se plimba prin casă în pantofii părinților. Potrivit psihologului Javier de Haro, gestul nu e doar joacă. E o modalitate prin care cei mici își explorează și își construiesc identitatea.

Specialistul a explicat fenomenul într-o postare pe rețelele sociale, citată de El Economista. La această vârstă, copiii se află într-o fază de explorare și imitare, iar jocul simbolic e „în plină efervescență”, ajutându-i să înțeleagă mai bine lumea din jur.

Deși pare o simplă joacă, în spatele gestului stă de fapt un proces mai profund.

Copiii trec de la nivelul „sunt un copil” la nivelul „sunt tata sau sunt mama”. Observând diferențele dintre aceste roluri, își pot explora treptat propria identitate, potrivit sursei citate.

Copilul tău îți pune pantofii și se plimbă prin casă? Psihologul explică ce înseamnă

Încercarea unei piese de îmbrăcăminte a unui părinte are și o altă funcție. Copilul devine, pentru câteva momente, „parte din universul” adultului pe care îl imită.

Obiceiul contribuie totodată la dezvoltarea empatiei și a înțelegerii sociale, explică De Haro. Prin imitare, copiii înțeleg mai bine cum se comportă adulții din jurul lor.

De asemenea, ei învață să se pună în locul celuilalt, atât la figurat, cât și la propriu. Psihologul le recomandă părinților să nu le ia pantofii copiilor atunci când îi văd mergând stângaci prin casă. Gestul, spune el, face parte din pașii prin care cei mici își construiesc identitatea și devin ceea ce vor fi.

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