Limită de două ore și pauză nocturnă. Noile reguli Meta pentru conturile copiilor

Copiii sub 18 ani vor avea, în curând, limite stricte de timp și acces blocat noaptea pe Instagram și Facebook. Schimbările fac parte dintr-o înțelegere între Meta și 48 de state americane, conform AP.

Utilizatorii sub 18 ani vor vedea, de acum, o limită zilnică strictă de două ore pe Instagram și Facebook. Limita poate fi dezactivată doar cu acordul unui părinte. Platformele vor bloca automat accesul copiilor între miezul nopții și ora 6 dimineața.

Numărul de aprecieri, vizibil până acum pentru toți, va fi ascuns pentru utilizatorii minori. Ambele măsuri sunt activate implicit, fără să fie nevoie ca părinții să le seteze manual.

Meta a promis și îmbunătățirea sistemelor care estimează vârsta reală a utilizatorilor. Compania va folosi atât instrumente proprii, cât și tehnologie de la terți, verificate prin audituri externe. Dacă un cont e identificat ca aparținând unui copil sub 13 ani, Meta va verifica și vârsta prietenilor acestuia.

Arturo Béjar, fost director de inginerie la Meta, spune că acordul e o „etapă importantă”. El avertizează însă că părinții nu ar trebui să creadă că Instagram a devenit brusc un loc sigur. Béjar critică faptul că tot Meta decide ce înseamnă „prejudiciu” pentru copii.

Meta ascunde like-urile și blochează aplicațiile noaptea pentru minori. Criticii spun că nu e de ajuns

Criticii spun că multe funcții rămân opționale, nu implicite. Redarea automată a videoclipurilor și fluxul controlat de algoritmi pot fi dezactivate doar dacă utilizatorul alege asta.

Josh Golin, de la organizația Fairplay, spune că acordul se bazează prea mult pe instrumente pentru părinți. „Suntem dezamăgiți că algoritmii de recomandare rămân activi implicit”, a spus Golin.

Yaël Eisenstat, fostă angajată Meta, spune că e prea devreme să știm dacă toate schimbările promise vor avea loc cu adevărat. Ea a subliniat însă că acordul arată, pentru prima dată, că există soluții tehnice fezabile pentru siguranța copiilor.

Acordul trebuie aprobat de un judecător și include și Districtul Columbia, alături de cele 48 de state.