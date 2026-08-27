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Ce este „coolcation”, noul trend în turism ce ia amploare odată cu schimbările climatice

Schimbările climatice aduc cu ele și o schimbare majoră în percepțiile turiștilor privind destinațiile de vacanță. Incendiile de vegetație, secetele și valurile de căldură record fac lunile de vară din ce în ce mai incomode și imprevizibile în sudul Europei, lucru care a dus la crearea trendului „coolcation”.
Ce este „coolcation”, noul trend în turism ce ia amploare odată cu schimbările climatice
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 08:59, Știrile zilei
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Numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% în perioada aprilie-iunie a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene pentru Turism.

Destinațiile de vacanță se schimbă din cauza încălzirii globale

Această creștere vine odată ce schimbările climatice redesenează harta turismului estival din Europa. Astfel, turiștii aleg țări din nordul Europei, ferite de incendii de vegetație, secete sau temperaturi extreme.

Scoția și alte națiuni nordice ale Europei se află perfect poziționate pentru a oferi o evadare și răcoare, trendul denumit „coolcation”, conform BBC.

Comisia Europeană pentru Turism a declarat că nordul Europei, pe care îl clasifică ca Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, a „depășit toate celelalte subregiuni europene”.

Creșteri uriașe în căutările unei destinații mai reci

De asemenea, o agenție de turism a constatat că, din ianuarie până în aprilie a acestui an, căutările pentru destinații de vacanță mai răcoroase în această vară au crescut cu 74% față de primele patru luni ale anului 2025.

Mai mult, căutările pentru „a scăpa de căldură” s-au triplat în ultimele trei luni, potrivit unei alte platforme de rezervări de vacanță. Căutările pentru „coolcation” au crescut și ele de patru ori.

În Marea Britanie, un alt site dedicat rezervărilor de vacanțe a declarat că portofoliul său scoțian a fost cel mai vizualizat în această vară.

Un exemplu de oraș căutat pentru „coolcation” este Haga, oraș de coastă din Olanda. Acesta a apărut recent pe prima pagină a ziarelor, după ce un articol din New York Times l-a descris ca un nou punct fierbinte de „coolcation”, în timp ce „sudul Europei se supraîncălzește”.

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