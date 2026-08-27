Top 15 destinații europene unde poți uita de aglomerație și telefon

Un nou clasament dezvăluie cele mai bune 15 destinații europene pentru o vacanță în care turiștii pot uita de aglomerație, telefoane și programe încărcate.

Clasamentul este dominat de regiuni cu natură spectaculoasă, aer curat, puțini locuitori și numeroase trasee pentru drumeții.

Pe primul loc se află Wester Ross, în Scoția, urmat de Munții Pirinei și Abisko, în Suedia.

Dolomiții ocupă locul al cincilea și sunt cea mai bine clasată destinație din Italia.

Noua tendință, numită „stillcation”, pune accentul pe relaxare, natură și călătorii în ritm lent, fără obiective care trebuie bifate.

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