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Meta acceptă să plătească până la 16,6 miliarde de dolari pentru un acord în procesul privind dependența de rețelele sociale

Compania Meta a ajuns, miercuri, la o înțelegere cu 29 de state americane pentru soluționarea unui proces legat de siguranța copiilor pe Facebook și Instagram. Astfel, gigantul tehnologic trebuie să plătească aproape 16,7 miliarde de dolari pentru încheierea procesului.
Meta acceptă să plătească până la 16,6 miliarde de dolari pentru un acord în procesul privind dependența de rețelele sociale
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
26 aug. 2026, 16:48, Știrile zilei
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Compania Meta a acceptat să plătească plătească 16,68 miliarde de dolari pentru încheierea procesului privind siguranța copiilor pe Facebook și Instagram.

Potrivit agenției Reuters, acordul a fost încheiat în cadrul unui proces federal din California privind plângerile depuse de 29 de state.

Compania, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a acceptat să introducă și modificări pentru utilizatorii adolescenți ai Facebook și Instagram la nivel național, inclusiv limite de utilizare zilnică și blocări pe timp de noapte, conform documentelor judiciare citate de Reuters. 

Pe de altă parte, compania a negat „acuzațiile aduse împotriva sa și faptul că ar avea vreo răspundere față de reclamanți”, potrivit NBC News. 

De unde a început totul

Mai multe state americane au formulat plângeri împotriva Meta, acuzând compania că ar fi conceput Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul copiilor, ar fi indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța acestora și ar fi colectat în mod necorespunzător date cu caracter personal ale copiilor care utilizau platformele sale.

În fața instanței, compania a susținut că nu ar fi putut induce în eroare consumatorii cu privire la caracterul adictiv al serviciilor sale, pentru că „dependența de rețelele sociale” nu este o afecțiune psihiatrică recunoscută.

Acordul survine după ce Meta a pierdut ambele etape ale unui proces de referință intentat de statul New Mexico. În luna martie, un juriu a obligat Meta să plătească 375 de milioane de dolari, după ce a constatat că aceasta a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor sale.

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