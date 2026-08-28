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Au câștigat 50 de milioane de euro la loterie și donează 80.000 de euro pe an unei școli

Un cuplu din Franța care a câștigat 50 de milioane de euro la loterie în 2009 a ales să rămână anonim, dar nu și indiferent față de comunitatea în care trăiește. De atunci, cei doi donează anual 80.000 de euro unei școli din satul Saint-Michel, iar banii ajung direct la copii și la proiectele școlii.
Au câștigat 50 de milioane de euro la loterie și donează 80.000 de euro pe an unei școli
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 10:59, Life-Inedit
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Familia anonimă a câștigat marele premiu la EuroMillions acum 17 ani. La scurt timp după câștig, cuplul a început să sprijine financiar orașul Saint-Michel, din departamentul Charente, unde locuiește. Localitatea are aproximativ 3.000 de locuitori.

Pe lângă finanțarea inițială a mai multor proiecte de infrastructură, câștigătorii acoperă costul meselor pentru toți elevii din oraș. Sprijinul continuă din toamna anului 2009.

Pentru părinți, ajutorul înseamnă o economie de aproape 300 de euro pe an, pentru fiecare copil. Elevii beneficiază, de asemenea, de mese ecologice o dată pe săptămână și de fructe proaspete în pauze, potrivit sursei citate.

Anul acesta, donația de 80.000 de euro va fi folosită diferit față de obicei. Banii merg direct spre renovarea complexului școlar „Louis Pasteur”, care va fi izolată fonic și va avea un sistem modern de aer condiționat, a relatat portalul francez Ici.

Sandrine Pelletier lucrează acum ca îngrijitoare la școală. A fost ea însăși elevă acolo cu peste 40 de ani în urmă. Ea a vorbit despre importanța gestului. „Este un ajutor extraordinar, întrucât cantina școlii primare are cu adevărat nevoie de renovare”, a spus ea pentru Ici.

Primarul localității, Fabienne Godicheau, a subliniat cât de emoționată a fost de sprijinul constant al binefăcătorilor anonimi. Ea a numit gestul un cadou neașteptat, venit exact atunci când școala avea cea mai mare nevoie de el.

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