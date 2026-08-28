Suntem mai deranjanți pentru animale decât credeam. Descoperirea care schimbă tot ce știam

Animalele se schimbă atunci când apar oamenii

Comparând datele GPS ale animalelor cu date anonimizate privind localizarea telefoanelor mobile, cercetătorii au descoperit că animalele sălbatice nu reacționează doar la peisajele transformate de oameni, ci și la oameni înșiși, potrivit ScienceDaily.

De mii de ani, oamenii au transformat peisajele, forțând animalele sălbatice să se adapteze la orașe, ferme, drumuri și alte forme de activitate umană. Însă un nou studiu sugerează că animalele nu reacționează doar la mediile pe care le construim, ci și la simplul fapt că oamenii se află în apropiere.

Cercetătorii au combinat datele de urmărire GPS pentru 37 de specii de animale cu date privind localizarea telefoanelor mobile colectate pe teritoriul Statelor Unite. Studiul arată că reacțiile animalelor sălbatice la oameni diferă considerabil în funcție de specie și de gradul în care peisajul a fost deja modificat.

Aceste diferențe i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să dezvolte strategii mai precise pentru gestionarea și conservarea faunei sălbatice.

Carantina din timpul COVID a creat un experiment rar pentru cercetători

Restricțiile impuse în timpul pandemiei de COVID-19 au modificat radical locurile și modul în care se deplasau oamenii. Această schimbare neobișnuită le-a oferit cercetătorilor ocazia de a separa influența prezenței oamenilor de efectele modificărilor permanente ale peisajului.

Echipa a analizat înregistrările GPS săptămânale ale 4.581 de mamifere și păsări, înregistrări provenite din Statele Unite continentale, pentru perioade corespunzătoare din 2019 și 2020.

Măsurarea deplasărilor animalelor a fost relativ simplă, însă stabilirea exactă a locurilor în care se aflau oamenii a necesitat o sursă de informații mai detaliată decât cea la care oamenii de știință au în mod normal acces.

Datele publice care urmăresc cu precizie localizarea și deplasările oamenilor sunt dificil de obținut. Din acest motiv, studiile privind interacțiunile dintre oameni și fauna sălbatică se bazează adesea pe indicatori indirecți, precum dezvoltarea urbană, agricultura sau, în timpul pandemiei, existența restricțiilor într-o anumită zonă.

Acești indicatori oferă informații despre activitatea umană, dar nu arată direct modul în care se deplasează oamenii.

Pentru a depăși această limitare, cercetătorii au folosit date anonimizate de geolocalizare a telefoanelor mobile, cu o rezoluție la nivel de cartier. Potrivit echipei, este pentru prima dată când astfel de date sunt utilizate pentru a analiza modul în care prezența oamenilor influențează deplasările animalelor.

Prezența oamenilor și modificarea habitatului acționează împreună

Cercetătorii au analizat modul în care activitatea umană a afectat atât suprafața utilizată de fiecare animal, cât și nișa sa ecologică, adică modul în care animalul folosește habitatele și resursele disponibile.

Pentru majoritatea speciilor incluse în analiză, cercetătorii au constatat că impactul oamenilor nu putea fi înțeles pe deplin doar prin modificarea peisajului. Și prezența oamenilor a avut un rol.

În total, 57% dintre speciile studiate au fost afectate atât de prezența oamenilor, cât și de modificarea peisajului. Prezența oamenilor a fost asociată cu schimbări fie în suprafața ocupată, fie în dimensiunea nișei ecologice pentru 67% dintre speciile de mamifere și 68% dintre speciile de păsări.

În multe cazuri, cele două influențe umane erau interconectate. Efectul oamenilor asupra unui animal depindea, într-o anumită măsură, de cât de mult fusese deja modificat peisajul din jur, iar influența modificării peisajului depindea, la rândul său, de numărul oamenilor prezenți.

Aproximativ 67% dintre speciile de mamifere și 41% dintre speciile de păsări au reacționat la combinația dintre prezența oamenilor și modificarea peisajului prin reducerea suprafeței de habitat pe care o utilizau.

Sensibilitatea la oameni a fost deosebit de puternică în zonele cu un grad relativ redus de dezvoltare, precum parcurile naționale, comparativ cu orașele.

Lupii, căprioarele și cocorii au reacții diferite

Nu a existat un răspuns universal în rândul speciilor de animale sălbatice.

Lupii, de exemplu, s-au comportat diferit față de multe dintre celelalte animale incluse în cercetare. Suprafața de habitat utilizată de aceștia s-a extins ca răspuns la prezența oamenilor, posibil ca urmare a istoriei lor îndelungate și dificile în relația cu oamenii și a unei tendințe de a se răspândi sau de a se îndepărta mai mult de activitatea umană.

Căprioarele cu coadă albă au prezentat un alt tipar. Nișele lor ecologice s-au extins pe măsură ce peisajele deveneau mai modificate, dar s-au restrâns pe măsură ce creștea prezența oamenilor.

Cocorii canadieni au avut o reacție opusă.