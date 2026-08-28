Prima pagină » Știri externe » Doi lideri politici germani cer interzicerea unor filiale AfD. Partidul ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land

Doi lideri politici germani cer interzicerea unor filiale AfD. Partidul ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land

Doi lideri politici germani au cerut vineri interzicerea filialelor AfD considerate „etno-naționaliste”, cu o săptămână înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreapta ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land.
Doi lideri politici germani cer interzicerea unor filiale AfD. Partidul ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land
Iulian Moşneagu
28 aug. 2026, 21:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un articol comun publicat în ediția de duminică a Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), și Cem Özdemir, premierul landului Baden-Württemberg și membru al Verzilor, au cerut declanșarea procedurilor pentru interzicerea AfD în patru landuri din estul Germaniei, scrie agenția dpa.

„Pe baza convingerilor noastre personale, cerem din nou inițierea cât mai rapidă a procedurilor pentru interzicerea partidului, cu accent pe filialele AfD din Turingia, Saxonia, Saxonia-Anhalt și Brandenburg, care au în mod clar o orientare etno-naționalistă”, au scris cei doi politicieni.

Din cauza pozițiilor considerate anticonstituționale, filialele AfD din cele patru landuri sunt clasificate de serviciile de informații drept mișcări de extremă dreapta „confirmate”, ceea ce permite autorităților să monitorizeze partidul.

În pofida acestei clasificări, AfD a crescut puternic în sondaje în ultimii ani, pe fondul nemulțumirii față de partidele tradiționale.

Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt programate pentru 6 septembrie.

Potrivit celui mai recent sondaj, realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF, AfD este cotată cu 40% din voturi în Saxonia-Anhalt, urmată la mare distanță de CDU, cu 23%. Die Linke ar obține 13%, SPD 9%, iar Verzii 6%. FDP și BSW sunt cotate cu câte 3%, sub pragul electoral de 5%.

Partidele tradiționale din Germania refuză să colaboreze cu AfD și mențin un „cordon sanitar” în jurul formațiunii.

Recomandarea video

Regretul unor sindicaliști după ce a picat Legea Salarizării / Federația „Solidaritatea Sanitară” acuză blocarea creșterilor salariale pentru 94% dintre angajați
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
Donald Trump s-a autoproclamat cel mai măreț președinte din istoria SUA
Gandul
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Cancan
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport
Viața românilor în „raiul comunist”, documentată de Securitate: „Măcelăriile și prăvăliile goale, dar chiriile se măresc”
Libertatea
Ce să mănânci la micul dejun pentru prevenirea cancerului? Recomandările a doi oncologi americani
CSID
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia