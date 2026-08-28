Doi lideri politici germani cer interzicerea unor filiale AfD. Partidul ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land

Într-un articol comun publicat în ediția de duminică a Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), și Cem Özdemir, premierul landului Baden-Württemberg și membru al Verzilor, au cerut declanșarea procedurilor pentru interzicerea AfD în patru landuri din estul Germaniei, scrie agenția dpa.

„Pe baza convingerilor noastre personale, cerem din nou inițierea cât mai rapidă a procedurilor pentru interzicerea partidului, cu accent pe filialele AfD din Turingia, Saxonia, Saxonia-Anhalt și Brandenburg, care au în mod clar o orientare etno-naționalistă”, au scris cei doi politicieni.

Din cauza pozițiilor considerate anticonstituționale, filialele AfD din cele patru landuri sunt clasificate de serviciile de informații drept mișcări de extremă dreapta „confirmate”, ceea ce permite autorităților să monitorizeze partidul.

În pofida acestei clasificări, AfD a crescut puternic în sondaje în ultimii ani, pe fondul nemulțumirii față de partidele tradiționale.

Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt programate pentru 6 septembrie.

Potrivit celui mai recent sondaj, realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF, AfD este cotată cu 40% din voturi în Saxonia-Anhalt, urmată la mare distanță de CDU, cu 23%. Die Linke ar obține 13%, SPD 9%, iar Verzii 6%. FDP și BSW sunt cotate cu câte 3%, sub pragul electoral de 5%.

Partidele tradiționale din Germania refuză să colaboreze cu AfD și mențin un „cordon sanitar” în jurul formațiunii.